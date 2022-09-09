Катастрофа армии РФ на линии Харьков – Изюм: опубликована новая карта фронта 9.09.2022, 11:51

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Близость ВСУ к Купянску вызывает панику у россиян.

В то время как ВСУ добились значительных успехов в Харьковской области и продвигаются к Купянску — ключевому узлу российской логистики и обеспечения войск на изюмском направлении — среди военных блогеров РФ ширится небывалая критика военачальников и руководства России.

Об этом в своей новой сводке по итогам 8 сентября сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

По оценкам его экспертов, после минувших суток украинские силы, вероятно, заняли на позиции в пределах 15 км от Купянска. Российские тылы в Харьковской области «теперь уязвимы для дальнейшего наступления украинцев», и ВСУ имеют шансы вернуть под контроль Купянск в течение следующих 72 часов (трое суток), считают в ISW. «Относительно высокая скорость наступления украинских войск и близость к Купянску вызывают панику в российских тыловых районах», — констатируют авторы сводки.

В ISW также подтверждают освобождение Балаклеи, отмечая что сообщение Минобороны РФ о якобы ударе по украинскому складу в этой точке лишь еще раз косвенно доказывает, что город перешел под контроль ВСУ.

При этом украинские успехи на линии Харьков-Изюм подорвали доверие к российскому командованию среди оккупантов в такой степени, как это не наблюдалось с момента разгрома РФ под Белогоровкой (Луганская область) в мае 2022 года. С тех пор такого «тона и масштабов» критики среди российских пропагандистов не было зафиксировано.

Подтвержденная украинским Генштабом информация о том, что 8 сентября ВСУ продвинулись на 50 км вглубь российских оборонительных позиций к северу от Изюма — на фоне молчания Минобороны РФ — «побудила многих российских блогеров критиковать и обсуждать неспособность России сохранить контроль над Балаклеей», отметили эксперты ISW. Среди озвученных ими упреков в адрес военного руководства РФ были такие:

подразделения Росгвардии не координировали оборону или не имели возможностей предотвратить украинские контратаки;

российское командование не подготовилось к «очевидному и предсказуемому», как считают военные пропагандисты РФ, украинскому контрнаступлению;

в Балаклее украинские силы «полностью переиграли» российское военное командование.

«Минобороны России повторило свою информационную ошибку в случае с Белогоровкой, не признав [критическую для сил РФ] ситуацию в Харьковской области и не сформулировав желаемый нарратив, оставив блогерам заполнить этот пробел критикой российских сил», — подчеркивают эксперты ISW. Все, о чем заявило Минобороны РФ по итогам нового наступления ВСУ — лишь о якобы уничтожении украинского склада боеприпасов в Балаклее.

Из этого аналитики института делают три вывода:

Для Минобороны РФ остается проблемной необходимость реагировать на «неожиданные украинские операции», поскольку информационная стратегия Москвы основана на представлении российского вторжения в Украину как «простой и безупречной операции».

Минобороны России требуется значительное время для разработки и распространения ложных нарративов в российском информационном пространстве. Скорее всего, у Москвы не было готовой версии, которая могла бы объяснить быстрое продвижении ВСУ в Харьковской области.

Если Минобороны РФ так и не предоставит собственные объяснения, военные пропагандисты будут продолжать делиться реальными кадрами и изображениями боевых действий, свидетельствующих о потерях для армии РФ.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

если ВСУ удастся освободить Купянск в течение 72 часов, это серьезно ухудшит, хотя и не полностью перережет российские наземные линии обеспечения и коммуникаций с Изюмом (и все же потеря Купянска ударит по способности РФ поддерживать и наступательные, и оборонительные операции);

украинские силы продолжают наносить удары по российским логистическим объектам, пунктам управления и складам боеприпасов в Херсонской области;

российские оккупационные власти продолжают усиливать репрессии и фильтрационные мероприятия для пресечения деятельности украинских партизан и проукраинских диверсантов на оккупированных территориях

Российские войска провели ограниченные наземные атаки по всей линии фронта на востоке.

Война России против Украины: карта боевых действий

Бои и наступление в Харьковской области (район Балаклеи, Купянска, Изюма): карта боевых действий

Бои и наступление ВСУ на юге Украины: карта боевых действий (Херсонская, Николаевская области)

Бои на Донбассе: карта

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