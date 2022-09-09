Чарльз III или Карл III: как правильно называть нового короля Великобритании 6 9.09.2022, 12:15

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Британские и российские СМИ используют разный подход.

Принц Уэльский Чарльз после смерти своей матери Елизаветы II стал королем Великобритании и королевств Содружества. Но в обществе встал вопрос: как правильно называть нового монарха - Чарльз III или Карл III? Ведь многие СМИ называют его Карлом...

РБК-Украина рассказывает, как зовут короля Великобритании и почему один из вариантов написания его имени - не совсем верный.

Как правильно называть нового короля Великобритании?

Полное имя нового короля Чарльз-Филипп-Артур-Джордж (англ. Charles Philip Arthur George). Но все называли его просто Чарльзом.

Это имя происходит от старогерманского слова «Karl», которое имеет несколько вариантов перевода: свободный человек, мужественный, смелый.

Собственно, Чарльз - это английский вариант имени Карл. Поэтому все британские СМИ, например, называют короля именно Charles.

Чарльз III или Карл III?? Как правильно называть короля Великобритании

А вот Карлом III нового британского монарха называют только в России. Это традиция, которая тянется у них еще с конца XIX века. Почему-то россиянам очень хотелось всегда все делать не как у людей. Поэтому британских королей они всегда величали на немецкий манер: не Джордж, а Георг, не Уильям, а Вильгельм. И вот теперь - не Чарльз, а Карл... (Некоторые росСМИ вообще пишут Шарль).

В советские времена, к слову, историки тоже называли британских королей на немецкий манер.

Интересно, что сам Чарльз мог выбрать себе и другие варианты имени. Например, он имел возможность назваться в честь отца Филиппом или даже Джорджом - в честь деда.

Также ранее озвучивались предположения, что Чарльз станет Джорджем VII.

Чарльз III - старейший король Великобритании

73-летний Чарльз стал самым старым человеком в британской истории, который взошел на престол.

До этого старейшим монархом был Уильям IV (или Вильгельм IV). Во время коронации в 1830-м ему было 64 года, а умер он в возрасте 71 года.

Какой титул будет носить теперь Камилла - жена Чарльза?

Камилла, герцогиня Корнуольская, не будет королевой Великобритании. Она стала королевой-консортом (то есть, королевой-партнершей). Об этом уже заявили Букингемском дворце после смерти Елизаветы II.

Дело в том, что королевами обычно называют женщин, ставших полноправными правительницами, а не женами королей.

К примеру, покойный супруг Елизаветы II Филипп не носил титул короля, а был всю жизнь герцогом Эдинбургским.

Кто теперь станет принцем Уэльским?

Титул принца Уэльского не передается автоматически - новый король обычно присваивает его через несколько месяцев.

При этом принц Уильям, старший сын Чарльза, уже стал наследником престола - просто не получил пока что титул принца Уэльского.

Как теперь изменится в жизни Великобритании?

Известно, что теперь изменится облик фунтов стерлингов и пенсов. Так, на выпущенные после смерти Елизаветы II монеты и банкноты будут наносить профиль Чарльза III (изображение монарха традиционно присутствует на валюте страны).

Старые же монеты и банкноты останутся в обращении до тех пор, пока их постепенно не вытеснят новые.

Также лицо нового короля появится на почтовых марках.

Кроме того, по всей стране изменится королевский шифр (монограмма из инициалов имени и титула монарха, которую печатают на разных предметах - от красных почтовых ящиков до полицейской формы).

Монограмма королевы Елизаветы II Регины была EIIR. Какой она будет при Чарльзе III пока неизвестно.

Когда же пройдет коронация?

СМИ пишут, что Чарльза III официально провозгласят новым королем Британии 10 сентября.

Однако сама церемония коронации вряд ли пройдет в ближайшее время, ведь большинство мероприятий в течение следующих десяти дней будут посвящены королеве-матери.

Официально провозгласить Чарльза новым королем должны на Совете по престолонаследии, куда входят все тайные советники, лорд-мэры, верховные комиссары королевства и другие высокопоставленные лица.

Последний раз этот совет собирался еще в феврале 1952 года, когда трон заняла Елизавета II.

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