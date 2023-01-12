Бои за Соледар: что сейчас происходит в городе 1 12.01.2023, 16:00

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Фото: Getty Images

ВСУ удерживают позиции, усеянные телами оккупантов.

В Донецкой области 12 января продолжаются упорные бои за город Соледар, армия России и наемники ЧВК «Вагнер» идут на штурм фактически по трупам своих бойцов, но ВСУ удерживают позиции. Оккупанты поспешили объявить о взятии города, однако украинская сторона опровергла эту информацию.

Канал ТСН разбирался, что сейчас происходит в Соледаре.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на брифинге 12 января заявила, что в районе Соледара враг безуспешно пытается прорвать оборону и несет значительные потери.

Маляр отметила, что подходы к городу сегодня фактически усеяны телами убитых путинских военных, а россияне «движутся прямо по телам своих погибших бойцов».

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что россияне пытаются захватить Соледар, чтобы продвинуться вглубь Донецкой области. По его словам, там ведут бой наиболее подготовленные подразделения ЧВК «Вагнер». РФ пытается всеми силами захватить Соледар, чтобы одержать хоть какую-то победу «на земле» после ряда неудач: отступления с севера Украины, бегства из Харьковской области и Херсона.

Военный эксперт Олег Жданов 11 января рассказал, что половину Соледара контролируют украинские военные, никакого окружения там пока нет.

«Продвижение врага на севере и юге от Соледара на сегодняшний день остановлено, они продолжают атаковать, но не имеют там успеха. И сейчас ведутся бои в центре города. Под нашим контролем где-то половина, половина - под контролем российских войск, российских наемников», - сказал он.

Оккупанты «взяли» Соледар только на словах

Российские оккупанты уже успели отчитаться о взятии Соледара. В частности, владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 10 января заявил о захвате населенного пункта его наемниками. Однако представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков 11 января опроверг эту информацию, заявив, что российские войска блокировали Соледар с двух сторон и вели бои в самом городе.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 января опроверг информацию о том, что россияне якобы взяли Соледар под свой контроль.

«Сейчас государство-террорист и его пропагандисты пытаются сделать вид, будто какая-то часть нашего города Соледара — почти полностью разрушенного оккупантами города — якобы это какое-то достижение России», — заявил Зеленский и добавил, что бои продолжаются.

В Министерстве обороны США не могут подтвердить, что Соледар – под контролем российских войск. Как заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время пресс-конференции в Вашингтоне 12 января, Соледар находится под контролем Вооруженных Сил Украины, а в самом городе продолжаются динамичные бои.

В свою очередь, один из военных, обороняющих Соледар, рассказал, что ситуация в городе «очень сложная» и что «следующие 24 часа будут критическими».

Как ВСУ защищают город

Украинские военные регулярно публикуют кадры из главной «горячей точки» на фронте.

В Командовании Сил специальных операций ВСУ обнародовали видео, как более 100 российских военных «отправились в ад» в районе Соледара.

Аэроразведчики группы «Птицы Мадяра» показали видео уничтожения одной из российских штурмовых групп, заходившей в Соледар.

Боец ВСУ «Мадьяр» рассказал, что ситуация в Соледаре крайне сложна с точки зрения плотности огня и боев.

«Непонятно, как чувствуют себя местные жители, которые остаются на нынешний момент в городе. Но – никакой истерики, никаких окружений, никаких ультиматумов о капитуляции или сдаче в плен и никакой суеты в действиях ВСУ. Все последовательно, каждый занимается своим делом и держим ситуацию под контролем», – заявил «Мадьяр».

В сети появились спутниковые снимки Соледара, получившего серьезные разрушения в результате российских атак.

К чему стремятся оккупанты

Военный эксперт Александр Коваленко объяснил, что оккупанты стремятся взять под контроль две трассы на Бахмутском направлении и создать предпосылки для окружения Бахмута.

«Если они не будут контролировать эти две логистические артерии, никакой угрозы Бахмуту быть не может... Но пока оккупанты, находясь в агломерации Бахмутское-Соледар, не имеют контроля над городом и выхода к этим трассам», — сообщил он.

Военный эксперт Олег Жданов считает атаку на Соледар следствием политической борьбы в Кремле между основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и министерством обороны РФ.

«Это не столько война, а политика. Идет конкурентная борьба за место возле Путина. Почему Соледар? Они решили, что там самое слабое место в нашей обороне. Поэтому они прекратили активные атаки на Бахмут. Они поняли, что там они не пройдут. Поэтому они решили штурмовать Соледар», — объяснил Жданов.

По словам эксперта, Пригожин хочет сделать на этом свою политическую карьеру и доказать, что наемники сражаются лучше, чем регулярная российская армия.

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