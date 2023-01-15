Новый год начался для лукашистов с плохих новостей 2 Артем Черников

15.01.2023, 9:30

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Режим лишил себя лазейки для получения валюты в бюджет.

Начало 2023 года лукашисты встретили с крайне неприятными для них новостями - «Гомельский химический завод» (ГХК) лишился 95% экспорта.

И хотя это предприятие по большому счету было ориентировано на внутренний рынок, значительную долю прибыли приносили зарубежные потребители удобрений: Украина, Польша, Литва, Латвия, Россия, Румыния. Экспорт давал около 70% прибыли и отгружалось 360-430 тысяч тонн продукции ежегодно.

Завод пережил несколько колоссальных модернизаций, дабы выйти из затянувшегося кризиса, начавшегося в 1990-х и продолжающегося в 2000-х. Пережив трудные времена уже в 2013 году, он начал получать стабильную прибыль, а к 2016 году вошел в тройку самых прибыльных акционерных обществ региона, уступая лишь «Мозырскому НПЗ» и «Гомельтранснефть Дружба». Успешное развитие на протяжении 10 лет, когда даже такие гиганты как, ОАО «Гродно Азот», часто заканчивали деятельность с убытками, давала Гомельскому химзаводу надежду на перспективу. В конце 2019 года были сделаны громкие заявления об увеличении прибыли на 10,3%, несмотря на рост себестоимости.

Одним из крупнейших рынков сбыта и перекупщиков этого завода была Украина. 17 ноября 2021 года ТОО «БНХ Украина» приняло решение переименоваться в ТОО «Белферт Украина», а вид деятельности сменился с продажи принадлежностей для транспортных средств на продажу химических продуктов. Сразу после этого из состава учредителей компании вышли прежние собственники РГУП «Белорусский Нефтяной Торговый Дом» и ОАО «Нафтан», которые попали под санкции. Вместо них единственным учредителем стал ОАО «Гомельский химический завод», в отношении которого международные санкции пока не применялись. Одновременно со сменой собственника организация сменила и юридический адрес. По факту переехав в офис компании ТОО «БНХ-групп», владельцем и директором которой был бывший глава администрации Советского района Гомеля Олег Величко. Теперь он стал руководить двумя предприятиями концерна Белнефтехим на украинском рынке. Годовая выручка компании на украинском рынке составила 4,95 млрд гривен, что соответствует примерно $190 млн. Долю этой суммы составляла также перепродажа продукции на западный рынок, в состав которой входил попавший под санкции калий.

Наполеоновские планы по планируемой модернизации цехов в 2023-2024 году канули в лету 24 февраля 2022 года. Крупнейший рынок удобрений оказался утрачен из-за участия Лукашенко в войне против Украины.

Уже через 2 недели после начала военных действий занятость рабочих стала меньше на 1/3, а склады заполненились под завязку. Преступным участием в войне Лукашенко лишил себя лазейки для получения валюты в бюджет.

Несмотря на то, что Россия входит в число стран, покупающих продукцию ГХК, за весь 2022 год диверсифицировать поставки удобрений за счет РФ так и не удалось. Дело в том, что там есть свои производители, которые не будут делиться долей рынка и, более того, перетянули на себя прежних покупателей Гомельского завода. А чтобы сохранить свою долю на европейском рынке, предприятию пришлось убрать из NPK-удобрений (азот, фосфор, калий) калийную составляющую, которая оказалась под санкциями. Вместо комплекса NPK начали поставлять только NP (азот, фосфор), что снизило конкурентоспособность и спрос на продукцию.

Также как и многие предприятия Беларуси, из-за санкций, затрагивающих технологию, Гомельской химический завод вынужден отказываться от западных технических схем, в связи с невозможностью закупки необходимых составляющих для ремонта оборудования. Например, в ходе модернизации сернокислотного производства пришлось отказаться от американской технологии и перейти на альтернативную российскую. Что приводит предприятие к новой статье расходов.

Невозможность диверсификации рынка ставит под удар всю нефтехимическую промышленность Беларуси. Рост себестоимости белорусской продукции, катастрофически низкий спрос, снижение цены из-за профицита удобрений и невозможность конкурентоспособности - четыре причины ведущие к краху предприятия. А новые проекты модернизации, которых на данный момент около сотни, и переход от американских технологий на российские становятся очередным гвоздем в крышку гроба нефтехимической промышленности.

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!»

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