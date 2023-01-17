Сотрудникам МЧС в Пинском районе рассказали об эвакуации в случае начала войны

Сотрудникам МЧС в Пинском районе рассказали об эвакуации в случае начала войны8
- 17.01.2023, 18:29
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Некоторые семьи начали собирать «тревожный чемоданчик».
Сотрудникам МЧС в Пинском районе сообщили о возможной централизованной эвакуации их семей «в случае начала спецоперации».
Информация об этом поступила @pozirkonline от источника, знакомого с ситуацией.
«Руководство сказало: «В случае начала спецоперации знайте, что ваши семьи будут централизованно эвакуированы»», — сказал собеседник.
По его словам, некоторые семьи начали собирать «тревожный чемоданчик» и рассуждают о самостоятельном отъезде к родственникам подальше от границы.
С 24 февраля прошлого года территория Беларуси используется Россией для военной агрессии в Украине. На юге Беларуси постоянно находятся российские военные, проводятся бесконечные совместные учения с использованием самых разнообразных вооружений.