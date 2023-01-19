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Под Бахмутом украинские пограничники сбили два российских беспилотника

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  • 19.01.2023, 20:38
  • 1,266
Под Бахмутом украинские пограничники сбили два российских беспилотника

Дроны оккупантов сбили из стрелкового оружия.

Пограничники уничтожили два разведывательных беспилотника оккупантов в районе Бахмута Донецкой области. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram 19 января.

«На одной из боевых позиций в районе Бахмута пограничники заметили два вражеских беспилотника, ведущих разведку позиций сил обороны. Точными выстрелами из стрелкового оружия цели были уничтожены», – говорится в сообщении.

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