«Иван-дурак на печи едет»: в ВСУ высмеяли установку «Панцирей» на крышах в Москве 4 20.01.2023, 9:14

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В нормальных странах так не делают.

В Москве на крышах зданий начали размещать самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1». В частности, их заметили на крышах Минобороны РФ и одного из бизнес-центров.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат комментируя в эфире телемарафона фото и видео, которые распространяются в соцсетях, заявил, что в нормальных странах оборону организуют по-другому, передает liga.net.

«Иван-дурак на печи едет. В нормальных странах ставят модульные установки, которые могут автоматически сбивать воздушные цели, а они прям машины на колесной базе [поместили] на крыши домов огромными кранами. Ну, что тут удивляться. Выходят из ситуации как могут. Никакой паники нет», - сказал Игнат.

Он напомнил, что в РФ постоянно сообщают о работе их ПВО, которая «что-то сбивает» и считает, что они «чего-то ожидают», если решили разместить эти комплексы на крышах.

По словам Игната, «Панцирь-С1» имеет небольшой радиус действия и является «более-менее эффективным» для работы по беспилотникам, в том числе ударным.

«Если на предыдущих этапах пропустили, то уже на конечном этапе «Панцирь» должен был бы уничтожить передвигающийся объект. Но насколько поможет делать это со здания министерства обороны - это непонятно», - сказал Игнат.

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