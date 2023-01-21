В Полоцке учительница обозвала ученицу «шкурой» 4 21.01.2023, 13:30

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Конфликт начался из-за того, что школьница не сдала на хранение свой телефон.

Очередной скандал в сфере образования произошел в Полоцке. В одной из школ города учительница обозвала ученицу «шкурой», сообщает телеграм-канал «Баста!».

Конфликт начался из-за того, что ученица не сдала на хранение телефон.

Родители ученицы задаются вопросом: «Почему директор школы до сих пор не уволен, как такой человек может управлять коллективом, если он допустил такого учителя к детям».

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