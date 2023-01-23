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В Брестской области устанавливают блокпосты

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  • 23.01.2023, 15:00
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В Брестской области устанавливают блокпосты
архивное фото

Местным жителям говорят, что идут учения.

В Столинском районе проходят учения по монтажу блокпостов. Жителей района просят сохранять спокойствие, пишет местное издание «Полесье».

«Повода для беспокойства нет! Уважаемые жители Столинского района. На данный момент на участках дороги Р-6 и Р-88 в направлении Пинска, Манькович, Струги и рабочего поселка Речица проводятся учения по монтажу блокпостов и организации пропускной способности движения транспорта. Сохраняйте спокойствие», — говорится в сообщении.

Столинский район граничит с тремя районами Ровненской области Украины. Ряд населенных пунктов Речицкого и Стружского сельсоветов находятся в пограничной зоне, для которой действует особый режим посещения.

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