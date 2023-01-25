Белoрусы приняли участие в ночном рейде спецназа ВСУ возле Новой Каховки 1 25.01.2023, 12:47

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Гранатометными выстрелами уничтожен командный пункт армии РФ.

В ночь с 23 на 24 января группа специального назначения Главного управления разведки Министерства обороны Украины при участии Вооруженных Сил Украины провела разведывательный рейд в тыл российских войск в районе Новой Каховки, что в оккупированной части Херсонской области.

«Предварительно, благодаря сотрудничеству с местными партизанами и с помощью специальных технических средств, разведчики обнаружили точное местонахождение передового пункта управления рашистов», – сообщили в Главном управлении разведки.

По данным ведомства, военные высадились на противоположный берег Днепра, где, вступив в бой с врагом, гранатометными выстрелами уничтожили дом, в котором находился командный пункт.

«Восприняв высадку как попытку прорыва линии обороны, рашисты сразу привлекли боевые резервы-подразделение Сил специальных операций, авиацию и бронетехнику. Благодаря этому разведка получила исчерпывающие данные по количеству, составу и местам размещения вражеских резервов», – отметили в разведке.

Как сообщается, во время рейда удалось уничтожить по меньшей мере 12 оккупантов, БТР 82А и захватить пленного. Выполнив задание, группа вернулась на правый берег Днепра.

Участие в рейде принимали также и белорусы

Как сообщает «Белoрусский добровольческий корпус», участие в рейде принимали также и белорусы.

«Тяжелый бой и к сожалению со стороны БДК есть потери», – сообщили в корпусе.

В частности, был тяжело ранен один из командиров Белoрусского добровольческого корпуса Родион «Гена» Батулин, который «вел вперед группу и один из первых встретил огонь врага». Сейчас он в больнице.

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