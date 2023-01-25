В еще одном граничащем с Украиной районе Беларуси начали ставить блокпосты

В еще одном граничащем с Украиной районе Беларуси начали ставить блокпосты1
- 25.01.2023, 15:06
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Это якобы происходит в рамках военных учений.
В Пинском районе выставят блокпосты, сообщает местный райисполком.
«В ближайшее время на территории Пинского района начнутся учения по монтажу блокпостов и организации пропускной способности движения транспорта. Гражданские службы отработают практику возведения сооружений из бетонных блоков, а правоохранители — порядок работы в условиях пропускного режима», — говорится в сообщении.
Блокпосты будут устанавливать на участках дорог Р-6, Р-8, М-10.
Как писал сайт Charter97.org, ранее об учениях с установкой блокпостов сообщили в Столинском районе. Оба района — и Пинский и Столинский граничат с Украиной.