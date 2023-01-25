«Янукович подсказал: «Беги, Сашко, беги!»7
- 25.01.2023, 17:08
- 8,310
Лукашенко готовит для себя «запасной аэродром»?
Сегодня Лукашенко внезапно решил улететь в Объединенные Арабские Эмираты и Республику Зимбабве. Примечательно, что ранее эти визиты не анонсировали.
Читатели сайта Charter97.org высказали свои предположения о вояже диктатора:
«Все, больше не вернется».
«В неизвестном направлении. После продолжительной болезни. Не приходя в сознание. Убыл».
«Торопится сгонять в отпуск до конкретизации трибунала. Потом он в международном воздушном пространстве будет перехвачен и посажен! На земле ему оденут наручники и отправят под трибунал!».
«Наверное, готовит для себя «запасной аэродром», в случае чего».
«На убежище в ОАЭ ему денег не хватит, а вот людоеды из Зимбабве могут предоставить за пару мешков картошки».
«Боится покушения, сбежал».
«Началось, крысы побежали».
«Вот же гад, опять на мои деньги полетел».
«Янукович подсказал: «Беги, Сашко, беги!».
«У каждого свой путь. Белорусы едут в Польшу, Литву, Латвию, Украину, ябатьки в Московию, колхозный самозванец в Зимбабве».