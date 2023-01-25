Лукашенко готовит для себя «запасной аэродром»?

Сегодня Лукашенко внезапно решил улететь в Объединенные Арабские Эмираты и Республику Зимбабве. Примечательно, что ранее эти визиты не анонсировали.

Читатели сайта Charter97.org высказали свои предположения о вояже диктатора:

«Все, больше не вернется».

«В неизвестном направлении. После продолжительной болезни. Не приходя в сознание. Убыл».

«Торопится сгонять в отпуск до конкретизации трибунала. Потом он в международном воздушном пространстве будет перехвачен и посажен! На земле ему оденут наручники и отправят под трибунал!».

«Наверное, готовит для себя «запасной аэродром», в случае чего».

«На убежище в ОАЭ ему денег не хватит, а вот людоеды из Зимбабве могут предоставить за пару мешков картошки».

«Боится покушения, сбежал».

«Началось, крысы побежали».

«Вот же гад, опять на мои деньги полетел».

«Янукович подсказал: «Беги, Сашко, беги!».

«У каждого свой путь. Белорусы едут в Польшу, Литву, Латвию, Украину, ябатьки в Московию, колхозный самозванец в Зимбабве».

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