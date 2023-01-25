Режим Лукашенко приостановил соглашения об образовании с Польшей и Францией 13 25.01.2023, 20:53

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Диктатор взял курс на Зимбабве.

Беларусь приостановила соглашение о сотрудничестве в сфере образования, науки и техники, культуры, СМИ с Францией. Кроме того, Беларусь приостанавливает соглашение об образовании еще с одной страной - с Польшей, пишет БелТА.

«Депутаты» на заседании 9-ой сессии «палаты представителей» седьмого созыва приняли проект закона «О прекращении действия Соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Французской Республики о сотрудничестве в области культуры, образования, науки и техники, средств массовой информации». Отмечается, что соглашение между правительствами Беларуси и Франции было подписано в Париже 20 января 2010 года.

Законопроект в Овальном зале представил министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич. Он отметил, что в последние несколько лет со стороны Франции отсутствовал интерес к двусторонним контактам в рамках указанного соглашения. Подобное взаимодействие по линии ответственных ведомств на текущий момент фактически на осуществляется. Он сказал, что дальнейшее сотрудничество Беларуси и Франции в рамках соглашения является нецелесообразным.

Cоглашение между правительствами двух стран о сотрудничестве в сфере образования было подписано в Варшаве 20 июля 2016 года.

Как сообщал Charter97.org, ранее Лукашенко одобрил проект меморандума о признании документов об образовании с Зимбабве.

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