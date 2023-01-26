В США авто на большой скорости сбило экс-агента ФСБ 12 26.01.2023, 17:34

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Ранее он выступил с разоблачением России и попросил политубежища.

Вечером 25 января в Нью-Джерси (США) автомобиль на большой скорости сбил бывшего агента ФСБ РФ Фидара Хубаева. Несколько месяцев назад он запросил в США политическое убежище и международную защиту.

Кроме того, он открыто выступил с разоблачением преступных схем ФСБ России. Об этом сообщает Telegram-канал Gulagu.net.

ДТП произошла, когда Хубаев переходил дорогу в положенном месте на разрешающий сигнал светофора. Несколько месяцев назад в большом интервью он подробно описал схемы, которые применяют российские спецслужбы против Алексея Навального и других представителей оппозиции в РФ.

Также Хубаев рассказал о том, как ФСБ направляла его дважды в Украину в состав частной военной компании «Редут» для работы в штабе и аэроразведке с целью сбора информации.

«Правозащитная ассоциация New dissidents foundation открыто обращается к властям США, полиции и ФБР, а также департаменту Homeland security с просьбой о предоставлении дополнительной защиты Фидару Хубаеву и проведении тщательной проверки по факту данной аварии», – говорится в сообщении.

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