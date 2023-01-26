Российский писатель Прилепин отправился на войну в Украину 7 26.01.2023, 19:07

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Захар Прилепин

Фото: livejournal

Он подписал контракт с Росгвардией.

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) писатель Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в Украине, сообщила РБК его пресс-секретарь Екатерина Кондакова.

Он якобы «отправился на линию соприкосновения в военном качестве», сказали ТАСС в его пресс-службе. Прилепин решил заключить контракт именно с Росгвардией, поскольку «начинал свою службу в составе ОМОН».

Прилепин учился в Нижегородском юридическом институте МВД и служил в ОМОНе, участвовал в боевых действиях в Чечне. В 2016 году он уехал в зону вооруженного конфликта на Донбасс и занял должность заместителя командира батальона по работе с личным составом «ДНР».

Летом 2018 года он покинул этот пост и занялся политикой, создав движение «За правду», которое позже стало политической партией и объединилось с партиями «Патриоты России» и «Справедливая Россия». После начала войны в Украине Прилепин попал под санкции Евросоюза.

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