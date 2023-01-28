В Москве старушка, насмотревшись Соловьева, отправилась на фронт в Украину 3 28.01.2023, 9:15

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Но попала в неприятную историю уже на вокзале.

В России произошел случай, который лишний раз показал, как кремлевская телепропаганда с участием Соловьева, Симоньян и других «говорящих голов» сводит с ума людей, не наученных критически мыслить.

Так, Людмила Васильевна, 85-летняя жительница Зеленограда (город в агломерации Москвы, образующий админокруг столицы), насмотревшись ТВ, решила отправиться на фронт поварихой, передает ТГ-канал Mash.

Слушая долгие месяцы пропаганду, которую вещает Соловьев, бабушка решила действовать.

Втайне от семьи она собрала вещи и, оставив записку «Уехала на Донбасс варить суп», отправилась на вокзал.

Впрочем до Донбасса женщина так и не доехала: добравшись до московского вокзала, она поскользнулась на входе, упала и разбила голову.

Как сообщают источники, сейчас престарелая жертва российской пропаганды находится под тщательным надзором врачей.

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