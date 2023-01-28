Как Евросоюз накажет Лукашенко: новые подробности 5 28.01.2023, 11:33

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Диктатора ждет особый пакет санкций.

Евросоюз продлил антироссийские санкции до конца июля, еще полгода будут действительны все экономические ограничения, введенные сначала 2014 года из-за аннексии Крыма, и существенно расширены, с момента началась большая война. К тому же ЕС готовит новый, 10-й пакет, и еще один параллельно – против режима Лукашенко в Беларуси за его участие в войне, отмечает корреспондентка «Радио Свобода» Зоряна Степаненко для ТСН.

Пакет санкций против Лукашенко официально еще не был представлен, но его черновик оказался в руках журналистов авторитетных западных медиа. Штрафные меры во многом отражают ограничения, которые поэтапно с началом Великой войны вводились против России.

Такая синхронизация, отмечают дипломаты, знакомы с ходом обсуждений, в частности, нужна, чтобы Беларусь не являлась лазейкой для Москвы в попытках обойти европейские санкции. К тому же уже есть набор мер, испытанный в России.

Теперь Евросоюз хочет наказать режим в Беларуси за ее роль в поддержке российской агрессии против Украины. Россия использовала ее в качестве плацдарма для нападения, совершала с ее территории обстрелы, а российские войска по-прежнему находятся на территории Беларуси и регулярно проводят совместные учения с белорусскими. Это все – и побудило Евросоюз действовать.

Набор мер, угрожающих режиму Лукашенко в Беларуси, среди прочего, включают экспортные ограничения. Беларусь не сможет, если их введут, покупать товары двойного назначения, которые теоретически и практически могли бы пригодиться ее военно-промышленному сектору. Не сможет и продавать свою нефть, уголь, сталь, золото. Под санкции могут попасть предметы роскоши, инвестиции, предоставление определенных услуг. Также возможны удары по авиационной отрасли Беларуси и ее энергетическому сектору. Исключения будут для медикаментов, сельскохозяйственной и пищевой продукции. Соответствующие финансовые операции с участием подсанкционных лиц разрешат. Кстати, такие же исключения отражены в антироссийских пакетах.

Против России ЕС тоже готовит еще один, 10-й – значит, юбилейный набор санкций, одобрение которого ожидаем ближе к годовщине войны. Ограничения против Лукашенко, как утверждают источники в дипломатических кругах ЕС, могут принять на следующей неделе.

Традиционно – нужно согласие всех стран Евросоюза. ЕС призывает Минск воздерживаться от содействия российской агрессии против Украины, не предоставлять свою территорию как площадку для атак, а накануне на заседании Постоянного Совета ОБСЕ Евросоюз Беларусь предупредил о новых, еще более серьезных ограничениях, если белорусские военные станут частью конфликта.

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