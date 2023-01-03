ВСУ ликвидировали главаря группы киллеров из ЧВК «Вагнера» 3.01.2023, 14:03

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В России оккупант отбывал 25-летний срок.

Украинские воины ликвидировали еще одного зэка -«вагнеровца». В черном пакете домой вернулся лидер организованной преступной группировки киллеров из Саратовской области Андрей Бережных. В 2012 году он загремел за решетку на 25 лет.

Как сообщают российские правозащитный портал gulagu.net и Telegram-канал ВЧК-ОГПУ на счету Бережных 7 убийств и 10 покушений на убийство. В колонии его завербовал владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«ВЧК-ОГПУ стало известно о гибели на территории Украины лидера ОПГ киллеров из Саратовской области, приговоренного к 25 годам заключения. Уже в колонии он был завербован в ЧВК «Вагнер» и отправлен в зону СВО на территорию Украины. Там он участвовал в боевых действиях и был убит», – пишет канал.

Андрей Бережных (сменил фамилию на Бородич) организовал целую организованную преступную группировку, которая занималась террором предпринимателей российского Балаково с середины 1990-х годов. ОПГ Бережных устраняла конкурентов, а также убивала «из мести и личных неприязненных отношений».

Киллеры имели на вооружениии автоматы Калашникова, пистолеты, гранатомет, охотничьи ружья, гранаты и взрывчатку.

Участникам ОПГ инкриминировали убийство 7 человек, покушение на убийство 10 человек, причинение вреда имуществу потерпевших в сумме почти 489,5 тыс. рублей. Первые три доказанных убийства Бережных совершил еще в 1994 году.

В январе 2011 года киллера задержали, а через год упекли на решетку на 25 лет, хотя прокуратура просила для него пожизненное. Впрочем, Бережных с легкостью вышел из колонии, подписав контракт с ЧВК «Вагнер».

«Родным сообщили о смерти преступника в стандартной форме, что Бережных пал смертью храбрых в бою», – добавляет канал.

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