Александр Коваленко: Нападение с территории Беларуси будет самоубийством для оккупантов 3.01.2023, 14:04

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Александр Коваленко

Россия несет в Украине потери в десятки раз больше, чем СССР в Афганистане и Чечне.

В ночь на 1 января Вооруженные силы Украины ударили по базе оккупантов в Макеевке, а сегодня стало известно об уничтожении базы спецназа ГРУ на Херсонщине. Как такие события влияют на россиян?

На этот и другие вопросы сайту Charter97.org ответил украинский военный эксперт Александр Коваленко.

— Скажем так, это их не мотивирует. Российская армия уже достаточно давно несет серьезные потери в Украине. Это обусловлено целым рядом фактором. Мы неоднократно могли видеть уничтожение большого скопления техники, боеприпасов, командного и личного состава россиян. Тем не менее, это не имело какого-то критического морально-психического воздействия на самих россиян.

В первую очередь я имею ввиду, что такое количество потерь должно было бы, по идеи, возмутить российское общество. Заставить его потребовать от командования объяснений или правды о потерях. Сергей Шойгу же сказал, что у них потери — 6 тысяч человек, но нужно срочно призвать еще 300 тысяч потому, что не хватает.

Вот это и должно вызывать протесты, требования прояснить происходящее, но этого никто не станет делать. Они в соцсетях могут повозмущаться, оставить 100 тысяч комментариев под постами Гиркина или другой говорящей головы, но не более того.

Такова специфика менталитета россиян. Во время войны в Афганистане все тоже прекрасно понимали, что СССР несет серьезные потери. Во время первой и второй Чеченской войн все тоже понимали, что у Федеральных войск были колоссальные потери. Сейчас в Украине они несут в десятки раз больше потерь, чем все этим войны вместе взятые, но молчат.

— Стоит ли ожидать политических последствий, например чисток офицеров или перестановки в командовании российской армии?

— Не думаю, что в ближайшее время мы будем наблюдать какие-то серьезные изменения в этом плане. Суровикина (командующий российскими оккупационными войсками — Прим.) точно не поменяют. Он еще некоторые время останется на своем месте. Каких-то локальных офицеров могут отстранить от командования, но не более того.

— Если говорить про ракетные обстрелы, то Россия подло бьет по объектам гражданской инфраструктуры, а ВСУ точно по военным целям. С чем связана такая разница в тактике обстрелов?

— Украина не совершает террористические акты в отличие от российских оккупантов. Тактика Суровикина — удары по критической инфраструктуре. Наша задача — уничтожение их складов с боеприпасами, командных пунктов, размещений личного состава и техники. Высокоточно и дальнобойно.

Неоднократно слышали, наверное, об обстрелах Донецка, что уже стало притчей во языцех. Поскольку сами жители Донецка и российские пропагандисты иногда возмущается, особенно, когда попадают под эти обстрелы, что они ведутся с территорий временно контролируемых российскими оккупационными войсками.

Так вот, в этих обстрелах хаотичных реактивными системами залпового огня с предельно низкой точностью поражения, пытаются обвинить ВСУ. Но, даже если украинские бойцы и обстреливают Донецк или Луганск, то они используют высокоточную артиллерию без каких-либо последствий для гражданского населения, чтобы уничтожить объекты оккупантов. Вот в чем разница. Высокоточное дальнобойное воздействие и низкоточное хаотичное террористическое.

— В СМИ все чаще появляется информация о возможном наступлении с территории Беларуси. Может ли Россия пойти на такой шаг, учитывая огромные потери в Донецкой и Херсонской областях и утрату инициативы на поле боя?

— На сегодняшний день — нет. У России нет возможности полноценно использовать территорию Беларуси для повторного вторжения на территорию Украины. Не сформирована полноценная ударная группа, отсутствует достаточная комплектация подразделений и так далее. В ближайшее время ожидать подобного рода действий не стоит.

Даже если они и попытаются их осуществить в том составе, в котором они сейчас присутствуют на территории Беларуси, то это будет самоубийственный шаг. На мой взгляд, присутствие российских оккупантов на территории Беларуси сейчас это, в первую очередь, обучение подразделений, которые состоят более чем на 90 процентов из частично мобилизованных.

Для этого используется пять белорусских полигонов. Потом уже их отправят в зону боевых действий в Украине. Скорее всего на Донбасский плацдарм.

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