«Путина сметут со словами: Где наши деньги?» 31.01.2023, 9:44

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Россия движется по пути народного восстания.

Война против Украины становится все менее популярной у российских народных масс. Если диктатор РФ Владимир Путин ее немедленно прекратит, россияне точно не будут восставать. Наоборот, большинство обрадуется.

Такое мнение высказал в интервью ресурсу «Популярная политика» российский политолог, бывший спичрайтер диктатора Аббас Галлямов.

«Главная реакция будет (после прекращения войны - ред.) у подавляющего числа граждан - это облегчение: «Все, этот кошмар закончился»... Люди хотят нормализации, они хотят вернуться в довоенное состояние. Какое-то совсем небольшое количество этих активистов типа Дугина - Гиркина будут визжать, но их с помощью репрессий Кремль достаточно быстро сможет заткнуть… Это не упертые борцы с режимом», - рассказал российский политолог.

Однако этот период, по его мнению, продлится недолго. «Потом начнется все более ускоряющаяся эрозия. Эта пелена, миф, что Путин - великий стратег, что лидер, что непобедим, что всегда добивается целей, это ощущение исчезнет. Оно уже исчезает… Украина исчезнет из информационной повестки, и люди погрузятся в тему растущих цен, дефицита, умирающей экономики, санкции ведь никто не снимет. Люди все чаще начнут задавать вопросы: «А зачем вообще все это было нужно? Чего мы все это терпим?» Ответа не будет. Будет приходить всеобщее ощущение, что «он достал», - высказал мнение Галлямов.

Риск народного восстания будет очень высок, уверен он. «Сметут Путина не со словами: «Зачем ты остановил войну?» Режим сметут со словами: «Где наши деньги? Вы все у нас украли!» Классический набор либеральных претензий. Но эту задвижку откроет отсутствие победы», - констатировал политолог.

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