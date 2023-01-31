В Гомеле мужчина выбросил пивную бутылку прямо на голову школьника 11 31.01.2023, 15:58

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Удар был такой силы, что ребенок упал.

В Беларуси мужчина выбросил пивную бутылку прямо на голову школьника. Инцидент произошел у многоэтажного дома по улице Макаенка в Гомеле. Около 15 часов парнишка возвращался домой из школы и, когда подымался по лестнице к двери подъезда, ему на голову упала пустая пивная бутылка, видимо, выброшенная кем-то с общего балкона.

Удар был такой силы, что школьник упал. Благо, недалеко были взрослые, которые помогли ребенку подняться и вызвали «скорую», сообщает newgrodno.by.

Сейчас мальчик находится под наблюдением врачей. У него ушиб головного мозга и субдуральная гематома. Не будь парнишка в шапке, неизвестно, чем бы закончилась такая «шутка».

Сейчас сотрудники милиции разыскивают мужчину, которому пришла в голову идея бросить бутылкой в ребенка.

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