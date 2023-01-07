«Себестоимость кружки — рубль, а продаю по 12,5» 2 7.01.2023, 10:22

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Фото: onliner.by

Как молодой белорус стал гончаром и не жалеет.

Профессия гончара зародилась в незапамятные времена и быстро вошла в список самых почетных наряду с ткачами, оружейниками, мельниками и другими специалистами, без труда которых не мог обойтись ни крестьянин, ни король. Сейчас же обходятся, оттого и профессия потеряла актуальность среди молодежи. Хоть колледжи с вузами и готовят гончаров пачками, до реального гончарного круга доберется дай Бог если один выпускник с параллели. Герой репортажа onliner.by Александр и есть тот самый выпускник.

Фото: onliner.by

Логово мастера находится в деревне где-то под Минском, в недостроенном отцовском доме, где из мебели только окна да двери. Подвал (он же будущий гараж) закрыт железной дверью — там-то и находится мастерская Александра. В профессию парень шел целенаправленно, не ради денег (ремесло, конечно, их приносит, но об этом ниже), а ради творчества.

— Гончарством я занимаюсь всю жизнь, это моя единственная профессия, — начинает парень. — С 8 лет я пошел в детскую школу искусств на кружок по керамике. Начинал сразу с глины, а не с какого-то там пластилина. С самого детства я ездил в Дудутки в мастерскую, где постигал основы гончарного дела. Затем целенаправленно поступил в колледж искусств, получил образование. Работал гончаром, проводил мастер-классы для любителей, где показывал, как из куска глины появляется кувшин.

Фото: onliner.by

Родители у Саши совсем другие, не творческие, но принимали увлечения сына — тот занимался, чем хотел. Мастерскую доводить до ума помогал отец.

— Когда-то тут были голые стены и сплошной бетон. Все, что вы видите, я делал своими руками — любую полку, стеллажи, проводку, сантехнику, отопление, отделку. Когда только начал заниматься мастерской, тут даже воды не было, а сейчас есть и горячая, и холодная.

Фото: onliner.by

Ремесло хоть и традиционное, но порог входа в него достаточно высок — может, не столько по навыкам, сколько по инвентарю: здесь печка, раскаляющаяся до 1000 градусов, японский гончарный круг, куча инструментов, глина, глазурь и… десяток упаковок молока (нужно для дела, а не в кофе).

— Когда-то я обжигал изделия дровами, но там слишком много мороки, да и все это делается на улице, потому решил собрать печку. Вместе с отцом с помощью инструкции из интернета что-то собрали. Если покупать ее с завода, придется отдать $7—10 тыс. Отбивать эту сумму можно годами. Обжигаю при температуре до 1000 градусов — тогда материал станет каменным, звонким, не пропустит влагу и будет храниться веками. В духовке такой фокус не сработает. После этого покрываю поделку глазурью и снова отправляю в печь.

Фото: onliner.by

На стеллажах, которые Александр собирал из гвоздей и палок, стоят поделки в ожидании огня и тепла. В соседнем помещении в коробках хранятся уже готовые изделия, которые ждут реализации летом. Сезонность есть и тут, все делается наперед. Но есть проблема: гончару нужно больше места, чтобы хранить все эти кувшины и кружки.

— Рынок у нас своеобразный. Высокое искусство за большие деньги никому не нужно, спрос на такие изделия минимальный, обращаются очень редко. Я нашел возможность зарабатывать на сувенирах и посуде. Делаю изделия в основном для музеев и сувенирных лавок — все руками. В месяц выходит по-разному, бо́льшая часть заработка — в теплый период, когда туристы ездят на экскурсии. Зарабатываю больше, чем, например, тот же продавец или грузчик. На жизнь хватает.

Фото: onliner.by

Вообще, гончарство — достаточно вредное для здоровья ремесло: часто работы выполняются в плохо освещенном помещении, также мастера постоянно окружает пыль и влажность. Но Саша не жалуется, а по его внешнему виду и веселости не скажешь, что парень хотя бы минимально страдает. Даже наоборот — руки крепкие, как камень.

Глина на любой вкус и цвет

Так как самый главный материал гончара — это глина, Александр хорошо в ней разбирается, знает кучу видов и все ее свойства. Именно от глины будет зависеть, как будет выглядеть кувшин или тарелка.

Фото: onliner.by

Если раньше преимущество глины говорило само за себя (она была легче, чем камни, доступнее и долговечнее, чем скорлупа орехов и раковины), то теперь мир немного поменялся — у глины появились конкуренты. Но, как ни странно, в современном пластиковом веке керамическая посуда актуальности не потеряла. Ее по-прежнему ценят за эстетические качества, практичность и долговечность. Еще бы в посудомойке мылась — цены бы ей не было.

— Килограмм глины стоит 1,2 рубля, упаковка — 25 килограммов. Я покупаю сразу много — полтонны, привозит грузовая машина. Глину я мну руками. Представьте: 500 килограммов размять — это очень трудно, потребность в качалке сразу отпадает.

Фото: onliner.by

90% всех вещей я леплю за гончарным кругом.

Вот в таких баулах приходит наша белорусская глина (она же, по мнению Александра, и самая лучшая). Есть еще иностранщина — она белая. Но из-за санкций ее больше не достать. Пару мешков парень купил впрок. К слову, стоит такая раз в 10 дороже нашей.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

«Себестоимость кружки — рубль, а продаю по 12,5»

С одной стороны, профессия не имеет границ для саморазвития и повышения уровня техники и творческого полета, с другой — современный гончар не имеет карьерной лестницы. Но он может создать собственное дело и развивать его.

— Цена изделия зависит от того, что, как и где продавать, из каких материалов оно сделано и штучный ли это экземпляр. Так как мои заказчики требуют сделать дешевле, я леплю из белорусской глины. Например, в кружке глины граммов 800. Себестоимость — 1 рубль. Я ее продаю за 12,5 рубля. Но на все это нужно время — недели две-три, чтобы посушить, обжечь, покрыть молоком, снова обжечь, отправить в музей.

Работаю по-разному, графика как такового нет, но обычно много. Меня никто не заставляет, сколько сделаю, столько и получу.

Самый главный инструмент гончара — ножной круг. Иначе бы это и не гончар был, а керамист. С помощью этого устройства ремесленник формует посуду руками, вращая при этом круг путем нажатия ступней на педаль. Посуда разных гончаров различается тонкостями технологии изготовления. Кто-то даже ставит свое клеймо, но Александр так не делает.

Фото: onliner.by

Вернемся к молоку — его используют как дешевый аналог глазури со своими цветовыми особенностями после обжарки. Вообще, все способы обработки нужны только для того, чтобы вода не впитывалась в керамику, иначе та размокнет.

Закупается парень в художественных магазинах у наших соседей. Едет километров 700 до магазина, тратит $2000 на расходники и полдня колесит обратно. Полутонны глины и десятка упаковок глазури хватает на 3—6 месяцев — и снова в рейс.

Фото: onliner.by

Готовые (и не только) изделия в мастерской бьются постоянно — такова данность профессии.

— Бывало такое, что посыплется все на стеллаже и побьется, но я уже по этому поводу не переживаю. Нас еще в колледже приучили к таким моментам: три месяца готовили изделие на экзамен, а последним этапом было взять и разбить его.

Фото: onliner.by

— Не слишком ли опрометчивый выбор дела всей жизни? Фабрики, заводы, прогресс, китайцы — вытеснят же…

— Тут, как и в любой профессии, не важно, что происходит в мире. Если ты хочешь, ты сможешь добиться своего. Мне моя работа нравится, и менять ее я не собираюсь.

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