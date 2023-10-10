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Москва провела операцию: как Путин готовил нападение ХАМАС на Израиль

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  • Александр Левченко
  • 10.10.2023, 8:24
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Москва провела операцию: как Путин готовил нападение ХАМАС на Израиль

Кремлю нужен еще один вооруженный конфликт в мире.

Москве очень нужен еще один вооруженный конфликт в мире или в Европе, а лучше война, чтобы рассредоточить внимание международного сообщества от российской агрессии против Украины. Кремль спланировал переворот в Нигере, потом гражданскую войну в Судане, но это немного далеко от границ европейского континента. Далее Путин бросил в дело своего стипендиата Милорада Додика, чтобы обострилась ситуация в Боснии и Герцеговине, параллельно была подготовлена провокация в Косово. И теперь влияя на политику палестинских боевиков ХАМАС Москва направила их для начала войны в Израиле. Каждый готовящийся Кремлем конфликт всегда сопровождался информационной и идеологической подготовкой. В Нигере это была якобы борьба против сил империализма, в Судане непринятие вроде как диктаторского режима, в БиГ очередное провоцирование местных сербов на присоединение к Белграду, в Косово, якобы угнетение местных сербов официальной Приштиной и борьбой за свою автономию, а на самом деле за отделение.

Палестинский вопрос до конца не нашел своего решения в последние десятилетия. И вот радикальные палестинские силы Москва прикрыто подготовила для нападения на Израиль для якобы справедливого решения вопроса международным сообществом. План вторжения, который держался в глубокой тайне, где-то сработал. Утром 07 октября в 50-ю годовщину начала войны Судного дня, когда Египет и Сирия попытались вернуть территории, потерянные во время Шестидневной войны внезапной атакой на израильские позиции в Судный день, который широко отмечаемый в иудаизме как день отдыха, поста и молитвы, боевики ХАМАС проникли на сопредельные с Сектором Газа территории Израиля, начав боевые действия. Погибли минимум 140 израильтян, полторы тысячи находятся в больницах. Из Сектора Газа по Израилю было выпущено свыше 3500 ракет. Боевики ХАМАС на территории Израиля совершают многочисленные военные преступления: расстреливают автомобили с мирными жителями, эвакуирующимися из приграничных с Сектором Газа территорий Израиля, убивают сдавшихся в плен бойцов израильской армии, издеваются над женщинами, стремятся захватить как можно больше гражданских лиц, которых вывозят в Газу.

Израиль рискует получить войну, которая поставит на карту вообще сохранение его государственности – ряд сопредельных, недружественных стран вполне могут предпринять агрессивные действия в случае откровенных военных неудач. Так, признанная террористической исламистская организация Хезбола уже начала обстрелы Израиля из территорий Ливана. Поэтому геополитическая турбулентность, возникшая в результате очередного палестинско-израильского конфликта, несомненно, выгодна России. Не удивительно, что российские медиа внимательно следят за ходом боевых действий и не скрывают своих симпатий ХАМАСУ и его союзникам. Москва анти-израильски действовала в войне Судного дня 50 лет назад, также прикрыто враждебно ведет себя в отношении Израиля и сегодня. Кремлевские СМИ демонстрировали удивительную осведомленность о подготовке атаки ХАМАС на Израиль. В частности, в конце августа с.г. в официальных российских изданиях появились публикации с заголовками вроде «Движение ХАМАС готовится к полномасштабной войне с Израилем».

В отличие от Хезболлы, ХАМАС не является на 100% «прокси» Ирана. Их прямые контакты с РФ и неожиданное «налаживание отношений" с режимом Асада может свидетельствовать лишь о том, что данная группировка могла атаковать Израиль именно по команде Москвы, а не Тегерана. Путину выгоден масштабный конфликт на Ближнем Востоке с целью отвлечения внимания международного сообщества от войны в Украине. Кремль надеется, что оказание Соединенными Штатами военной помощи Израилю вынудит Вашингтон переключить свое внимание с Украины, являющейся главной целью захватнической войны, начатой Россией. Переключение внимания США на своего стратегического союзника – Израиль, откроет окно возможностей для России, для эскалации ситуации в Украине.

Россию и Палестину связывают тесные взаимоотношения еще с советских времен. Заинтересованный в продвижении своего влияния среди стран арабского мира, СССР прямо называл Израиль «пособником западного империализма», а деятельность палестинцев – «национально-освободительным движением». ХАМАС имеет давние и многоплановые связи с РФ. Представителей группировки принимают на высоком уровне вплоть до министра иностранных дел РФ в Москве. Последний такой визит состоялся уже после широкомасштабного нападения на Украину в сентябре 2022 года. С 2015 по 2020 год между высшим руководством МИД РФ и ХАМАС было проведено 7 официальных встреч. Помимо этого, Россия буквально наводняет Сектор Газа различными видами вооружений осуществляя поставки такого оружия через Сирию, Иран и Хезболлу в Ливане.

Путин осуществляет прямую поддержку ХАМАС еще с начала 2000-х продажами стрелкового оружия и вертолетов. Сотрудничество с данной организацией имело конкретную цель: укрепление геополитических позиций РФ на Ближнем Востоке с параллельным ослаблением международного положения США. Масштабный конфликт на Ближнем Востоке может спровоцировать и геополитический «эффект домино», который обострит и вопрос вторжения Китая на Тайвань, и угрозы со стороны России в отношении стран Балтии и на Кавказе. Такое развитие событий способно нанести удар по стратегическим интересам США и Запада на мировой арене.

Москва довольна таким развитием событий. Все мировые СМИ только и говорят об Израиле, упоминание войны в Украины отошли на третий план. Такую специальную информационную операцию Кремль провел еще в 2015 году, когда организовал поток якобы беженцев из Сирии в Европу. Тогда на самом деле сирийцев в колоннах мигрантов было менее 25%, в основном это были беженцы и вынужденные переселенцы из бедных стран Азии. Но после этого «мигрантского кризиса» европейские и мировые СМИ свели к минимуму информирование общественности о ситуации в Украине. Тема российской оккупации Крыма и Донбасса практически исчезла. Через восемь лет Москва проводит аналогичную информационную операцию.

Александр Левченко, «Обозреватель»

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