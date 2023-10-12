Дикарей просто использовали 1 Альфред Кох

12.10.2023, 15:29

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Альфред Кох

Кремль прекрасно усвоил урок Бучи.

Путин выступил на пленарном заседании Российской энергетической недели. Разумеется, в этом выступлении он нам все сразу и объяснил.

Оказывается, Европа теряет огромные деньги отказавшись от российского газа.(А то мы этого не знали! Мы-то думали, что покупая сжиженный газ у США и Катара втридорога мы только выиграли!).

А вот, например, Украина на транзите российского газа в Европу зарабатывает 3-4 млрд. $ в месяц. Причем платят Европа и даже США.

Тут уж даже я поперхнулся: всем известно, что Украине за транзит своего газа платит Газпром. И больше - никто. (Собственно почему кто-то еще должен ей за это платить?) И кстати сумма там на порядок меньше. По сообщению МИД РФ от 2 июня сего года она составила около 1,3 млрд. $ в год.

Оставим в стороне вопрос о том, насколько правильно Украине продолжать торговые отношения с Россией и насколько уместными в этой связи являются упреки Украины к другим странам по поводу продолжающейся ими торговли с Россией, но по фактуре хотелось бы от российского бога получить какие-то пояснения.

Но самое главное было то, что Путин нашел виновника конфликта на Ближнем Востоке. И это кто бы вы думали? Конечно США, а никакая не «израильская военщина». Оказывается США долгое время «пренебрегали механизмами урегулирования арабо-израильского конфликта, а ставку делил на материальных потребностях людей на палестинских территориях».

Если кто-то в состоянии мне объяснить эту абракадабру, то я был бы вам крайне признателен. Я не очень понимаю как из того, что США давали палестинцам деньги вытекает, что они этот конфликт и спровоцировали? И потом, если США так увлеклись чисто материальными аспектами урегулирования, то кто мешал, например, самому Путину использовать пресловутые «механизмы»?

Может причина в том, что никаких механизмов нет? Ведь если какой-то механизм не работает, то это же равносильно его отсутствию, верно? Что толку от наличия всевозможны форумов, постоянных комиссий и круглых столов, если они рожают только лишь горы прекраснодушных лозунгов…

Путин: как всякий лицемер, тут же театрально пожалел страдающих женщин и детей и призвал обе стороны исключить насилие в их отношении. Мол, мужчины должны воевать только с мужчинами.

Все дело в том, что он реально считает: если он отрицает уничтожение российской армией украинских женщин и детей, то этот факт сам собой исчезает, а вместо него появляются злые бандеровцы, которые сами убивают своих женщин и детей с единственной целью опорочить честное имя Путина.

Неужели еще есть нас свете идиоты, которые по-прежнему считают, что Бучу и Мариуполь устроили сами украинцы? После всех опубликованных расследований Путин вообще не может быть тем, кто имеет право рассуждать о «правилах войны» и о том, что это вообще значит - быть мужчиной.

Вчера в кибуце Кфар-Аза, находящимся в двух километрах от границы сектора Газа, освободившие его от хамасовцев израильские солдаты обнаружили 200 трупов израильтян. Включая 40 трупов детей и младенцев. Некоторым из них - с отрезанными головами.

Кто в этом виноват? США, потому, что слишком увлеклись материальным обеспечением палестинцев? И какие пресловутые «механизмы» могли бы сделать из животного человека? Если некое существо отрезает голову младенцу, то разве можно считать, что он обладает разумом ? Конечно - нет. И значит никакие «механизмы» ему не помогут.

Я по-прежнему убежден, что этих дикарей использовали. Как обычно: за бусы и огненную воду. В этот раз их роль сыграли деньги и оружие. Причем денег потратили не так, чтобы уж очень много. Ровно столько, сколько нужно, чтобы вооружить 1000 - 2000 боевиков и поставить несколько тысяч ракет для РСЗО.

Отчего в этот раз действия хамасовцев до боли напоминают то, что творят российские солдаты в Украине? Потому, что заказчик этой акции прекрасно усвоил урок Бучи: чем чудовищнее жестокость, тем больше внимания мировые СМИ будут уделять этому преступлению.

Поэтому задача была не в том, чтобы чего-то добиться. Чего могли добиться 1000 боевиков против армии Израиля, пусть даже застигнутой врасплох? Стратегически - ничего. Задача была создать как можно больше шума. И эта цель достигнута: все внимание мировой общественности переключилось на ситуацию в Израиле, а Украина исчезала с новостных лент.

Смотрите: нет обещанного наступления боевиков Хезболлы с севера. Они отделались только лишь обстрелами израильской территории. А ведь обещали поддержать своих коллег по борьбе с Израилем. Сирийцы тоже постреляли и этим ограничились.

Никаких приготовления Ирана к походу на Израиль не видно. Более того, The New York Times сообщила, что по данным американской разведки для высшего рувокодства Ирана эта вылазка ХАМАСа была полно неожиданностью.

Становится все более очевидным, что это была не часть какой-то масштабной операции, а всего лишь террористическая вылазка, цель которой собственно в этом и была: совершить террористическуую вылазку. Именно поэтому ХАМАС уже запросил у Израиля переговоры и готов все уладить миром.

Нарочитая, демонстративная жестокость этой акции должны была компенсировать ее ограниченный масштаб. Назовите мне хоть одного бенефициара этой резни кроме Путина. Даже ХАМАС очевидным образом проиграл: почти все его вожди уничтожены, их дом - сектор Газа - подвергается тотальному разрушению, а их народ, их опора и источник, откуда они черпают силы - жители Газы - страдают и будут страдать еще больше.

Безусловно, Израиль имеет право на ответ. Не сомневаюсь, что он будет масштабным. Надеюсь, что в этот раз с ХАМАСом будет покончено. С этим у меня нет никаких проблем. Единственное, чего бы мне хотелось, чтобы мировые СМИ не играли по правилам Путина и не оставляли своим вниманием Украину. Ведь там тоже идет война с тем самым злом, которое его сеет по всему миру.

И так же как Израиль, Украина тоже имеет право на поддержку всего свободного мира. И мы снова и снова должны повторять: наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами.

Слава Украине!

Слава Израилю!

Альфред Кох, t.me

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