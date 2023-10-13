Израиль провел локальные рейды в сектор Газа 13.10.2023, 21:09

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Были задействованы бронетанковые и пехотные войска.

Солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сегодня, 13 октября, вошли на территорию сектора Газа в рамках локальных рейдов. Для этого использовалась военная техника.

Об этом заявил пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари, сообщает The Times of Israel.

По его словам, в рейдах были задействованы бронетанковые и пехотные войска. Они смогли не дать боевикам ХАМАСа, которые были вооружены противотанковым оружием, проникнуть на территорию Израиля.

«Силы обнаружили находки, которые могут помочь в поисках пропавших без вести», - добавил Хагари.

Он подчеркнул, что Армия обороны Израиля продолжит прилагать все усилия для того, чтобы выяснить информацию о пропавших без вести и заложниках.

Согласно данным The Times of Israel, 150-200 человек были взяты в заложники ХАМАСом во время атаки в субботу, 7 октября. К настоящему времени ЦАХАЛ уведомил семьи 120 заложников о том, что их близкие удерживаются в секторе Газа.

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