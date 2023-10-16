«Проехал несколько банков, чтобы поменять доллары, но все в отказ» 5 16.10.2023, 20:21

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Клиенты банков продолжают жаловаться на проблемы с обменом валюты.

Белорусы по-прежнему сталкиваются с проблемами при обмене валюты на белорусские рубли. Участились случаи, когда банки отказываются принимать банкноты долларов или евро, хотя визуально они могут выглядеть неповрежденными и быть без дефектов. При этом у некоторых проблемы возникают с банкнотами, которые недавно получили в обменниках, а теперь пытаются их сдать.

«Зеркало» собрало истории белорусов, у которых возникли трудности с обменом валюты на рубли. Некоторые из них поделились лайфхаками, как решали проблему.

«У мяне 2−3 тыдні таму не прынялі ў «Беларусбанку» для абмену 100 даляраў. Адна купюра не спадабалася з-за плям (не спрабаваў здаць у іншыя банкі), другая — з-за загнутага краёчка (гэту прынялі ў «РРБ-Банку»). Абедзве гэтыя купюры былі мной набыты дзесьці за 2 тыдні да гэтага ў «Белаграпрамбанку» і ляжалі ў машыне, не мыліся, не мяліся», — рассказал один из читателей.

В некоторых случаях банки отказываются обменять банкноты, которые несколько дней назад были получены в этом же финучреждении.

«Сняла доллары в банкомате «МТБанка» в одном из торговых центров Минска. Буквально через два-три дня часть денег понадобилось обменять. Я пришла в тот же расчетно-справочный центр банка в том же ТЦ, но уже обратилась в кассу. Из четырех 100-долларовых купюр две отказались обменять, сославшись на какие-то штампики на банкнотах, — рассказала минчанка. — Мне предложили попробовать их обменять в терминале, который обменивает валюту. Он также их выплюнул. На месте вопрос не решили, несмотря на то, что я сняла здесь же деньги».

Решить этот вопрос помогла претензия в банк, банкноты в итоге обменяли.

Еще одна читательница попыталась обменять полученные в одном из российских банков доллары. И если в начала этого года проблем не было с обменом этих банкнот на белорусские рубли, то уже в марте стали возникать трудности.

«В марте в «Белинвестбанке» мне поменяли 400 долларов из 1000, остальные перестали соответствовать критериям обмена. Две купюры по 100 долларов удалось позже обменять в «МТБанке». Остальные кассиры брать отказались, говорили, что из-за санкций ужесточились требования обмена», — уточнила читательница.

По ее словам, претензии к валюте у кассиров обменников были такие: ветхие, есть потертости или плесень. «Про плесень много рассказывали, такое чувство, что люди с долларами в трусах душ ежедневно принимают», — пошутила читательница.

Альтернативный вариант обменникам — специальные терминалы

«Столкнулся с проблемой обмена долларов. Внешне идеальная купюра под ультрафиолетом показывала грибок. Проехал несколько банков, но все в отказ. Без проблем поменяли только в «Приорбанке». Еще был вариант поменять в специальном банкомате», — рассказал еще один белорус.

Речь о банкоматах и терминалах автоматического обмена валюты. «В банкоматах эту операцию сделать нельзя, там только выдаются денежные средства. У нас есть терминалы автоматического обмена валюты по трем адресам (в Минске — на ул. Белинского, 23, ул. Интернациональной, 28, в Гродно — на проспекте Я. Купалы, 87). Там можно обменять доллары и евро на белорусские рубли», — сообщили в контакт-центре «Приорбанка».

Однако некоторые банки закрыли такую возможность — менять валюту на рубли через банкоматы или специальные терминалы самообслуживания.

«Если вы хотите произвести валютообменную операцию, то сейчас данной функции в наших устройствах нет, — сообщили в контакт-центре «Белгазпромбанка», у которого ранее была возможность обменять наличную валюту на белорусские рубли в банкоматах с функцией кеш-ресайклинга. — Вы можете пополнить карту (белорусский рубль, российский рубль) и снять (доллар, евро, российский рубль, белорусский рубль)».

«Обмен валюты доступен только в кассе и обменных пунктах. В самих банкоматах есть только возможность снятия белорусских рублей, долларов и евро с карт. Например, можно снимать доллары с карты в белорусских рублях, но в таком случае применяется курс банка по карточкам», — уточнили в «Альфа-Банке».

Еще один лайфхак, как сбыть валюту, которую забраковали банки

Некоторые белорусы, которым не удалось обменять валюту в нашей стране, делают это за границей.

«Пытался поменять недавно 100 долларов, не приняли ни в одном белорусском банке. Там был надрыв уголка буквально 3−4 мм, это была основная причина отказов. Банкоматов-обменников, которые могли бы обменять, в Минске мало. Удалось найти только в ТЦ «Галерея», но и там провести обмен не получилось. Получилось поменять лишь в Литве. Там в первый же банкомат получилось «скормить» купюру без вопросов», — поделился лайфхаком читатель.

Почему возникают трудности с обменом валюты

С июля этого года большинство банков стали придерживаться единых правил замены банкнот в иностранной валюте. Для этого разработали единый перечень признаков платежности дензнаков, его одобрил Нацбанк. «Валюта проверяется в кассах банка всегда согласно этому перечню признаков платежности. В самой кассе банка можно попросить предоставить информацию о том, по какой причине ваша купюра не была принята, — пояснили ранее в «Альфа-Банке».

Так, банки договорились, что будут принимать банкноты, если на них будет не больше пяти надрывов или надрезов длиной не более 3 мм (или один надрыв или надрез длиной не более 5 мм). При этом заклеенные скотчем надрезы тоже будут учитываться.

Чтобы дензнак приняли для обмена, на нем может быть не больше трех визуально видимых изображений или надписей, размер которых не превышает квадрат со стороной в 10 мм (если до 20 мм, то может быть один такой рисунок на банкноте).

На банкноте может быть не более одного визуально видимого пятна (размером с квадрат со стороной 10 мм), чтобы ее обменяли.

Это изменение связано в том числе с санкциями против Беларуси, они ограничивают возможности банков вывозить ветхие доллары и евро, проблема их накопления в банковской системе остается актуальной. Новшество позволит исключить ситуации, когда банки по-разному оценивают платежность банкнот наличной иностранной валюты.

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