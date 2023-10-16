В Польше работает 387 белорусских IT-компаний 16.10.2023, 21:52

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Большинство открыты после 2020-го года.

В Польше зарегистрировано более 17 тыс. IT-компаний. Из них 387 (2%) с белорусским капиталом. Большинство из них было открыто в последние три года, рассказали Dev.by в польском Центре экономической информации.

В статистике польского Центра экономической информации учитываются компании, в которых одним из акционеров является белорусское юрлицо или физлицо с белорусским гражданством (или является фактическим бенефициаром).

При этом 90% IT-компаний с белорусскими корнями в Польше — 336 бизнесов — были зарегистрированы в период с января 2020 по сентябрь 2023 года.

Вот как росло их число: если в 2020 году в Польше появилось 27 IT-компаний с белорусским капиталом, то в 2021 уже 82 компании, а в 2022 — почти 140, или в 5 раз больше, чем в 2020 году. На сегодня это рекорд за всё время.

В этом году, по последним данным, в Польше было открыто 88 IT-компаний с белорусским капиталом.

Ещё один показательный момент: на конец 2019 года в Польше действовало всего 76 IT-компаний с инвесторами-белорусами. Получается, что с 2020 года число польских IT-компаний с белорусским капиталом увеличилось в 5 раз.

По количеству компаний с белорусским капиталом в Польше IT входит в топ-3 и немного опережает строительство.

Всего в Польше, по данным центра экономической информации, на конец сентября было зарегистрировано около 6 тыс. компаний с белорусским капиталом.

Как и в случае с IT-бизнесами основное количество компаний — 4,4 тыс., или более 70% — были открыты с 2020 года. Если в период с 2016 по 2018 годы беларусы или белорусские юрлица регистрировали в Польше более 200 компаний ежегодно, то в 2019–2020 годах количество новых компаний выросло до 400+, а в 2022 году был установлен рекорд — более 1,8 тыс. компаний. Это 14% от всех компаний с иностранным капиталом, открытых в Польше в 2022 году.

В этом году, по последним данным, в Польше открылось более 1,2 тыс. компаний с белорусским капиталом.

Всего в Польше на конец сентября этого года было зарегистрировано 103,5 тыс. компаний с иностранным капиталом. Беларусь по числу открытых бизнесов, в том числе благодаря IT, входит в топ-3.

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