За неделю воины украинской «Таврии» уничтожили на Донетчине три российских самолета 17.10.2023, 4:15

Речь идет о российских штурмовиках Су-25.

В Донецкой области за неделю воины украинской Оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» уничтожили три вражеских самолета. Речь идет о российских штурмовиках Су-25.

Об этом сообщил командующий ОСУВ «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский. Он также рассказал о ситуации на Таврическом направлении.

- За прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных и 35 авиационных ударов, провел 47 боевых столкновений, кроме того совершил 906 артобстрелов. Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1321 огневое задание. Общие потери врага составили 472 человека. Уничтожено 36 единиц военной техники противника, – написал он.

Среди потерь противника: 4 ББМ, 8 артиллерийских систем, 1 средство ПВО, самолет Су-25, 13 БПЛА, 6 единиц автомобильной и 1 единица специальной техники. Также уничтожен склад боеприпасов российских оккупантов.

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