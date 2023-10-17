Песок в двигателе, хулиганка и огнестрел: как белорусские эксперты определяют стоимость повреждений авто 17.10.2023, 11:30

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Специалисты раскрыли, на что обращают внимание в первую очередь.

Почему автовладельцы замечают «новые» царапины через несколько дней после проведения осмотра и как повреждения автомобилей становятся способом мести супругов, abw.by рассказали в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области.

Новые повреждения не в счет

По словам официального представителя управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяны Коток, определение размера вреда, причиненного автомобилю в результате повреждений,– одна из основных задач автотовароведов при проведении экспертизы. Как происходит этот процесс и что принимают во внимание специалисты при оценке?

«После повреждения транспортного средства, к примеру, в результате хулиганских действий сотрудники милиции рекомендуют автовладельцам обратиться на СТО для расчета стоимости ремонта, – рассказывает государственный судебный эксперт управления технических экспертиз Евгений Игнатюк. – Эта примерная сумма материального ущерба зачастую указывается в постановлении о назначении экспертизы. Иногда граждане не хотят по каким-либо причинам обращаться на станцию технического обслуживания и называют сумму из головы. Сразу отмечу: чаще всего цифра завышена в несколько раз».

Причина, как оказалось, очевидна: при расчете стоимости необходимых работ для устранения повреждений владельцы транспортных средств зачастую учитывают полную замену элемента, даже когда возможен его ремонт.

В практике встречаются случаи, когда автовладельцы спустя день-два сообщают об обнаружении «новых» повреждений, ранее не учтенных в протоколе осмотра места происшествия:

«Для проведения экспертизы к осмотру был предоставлен автомобиль Nissan Qashqai, на котором были зафиксированы повреждения в виде царапины переднего бампера, фары, двери со стороны водителя. Женщина в ходе осмотра стала утверждать, что на днях она обнаружила «новые» царапины на элементах правой стороны. Конечно, всё возможно, – рассуждает судебный эксперт-автотоваровед, – Но здесь определяющими являются первоначальные данные, указанные в протоколе. Ими мы и руководствуемся. В данном случае у брестчанки не получилось отремонтировать «новые» повреждения за счет виновника».

Повреждения «из мести»: удары кирпичом и песок в двигателе

О том, что поцарапать автомобиль могут в результате неудачной парковки или из хулиганских побуждений, мол, машина стоит не в том месте, известно давно. Это основные повреждения, с которыми сталкиваются судебные эксперты. Но бывают и весьма необычные ситуации, когда специалистам необходимо определить размер вреда, причиненного одним из супругов, как правило, бывшим.

Семейные страсти разгорелись в Ивановском районе. При встрече бывших супругов, которых связывали общие несовершеннолетние дети, периодически возникали конфликты. Как оказалось, каждый удар в прямом смысле слова приходился по автомобилю, который мужчина купил после развода.

«Оценивать размер вреда, причиненного автомобилю Peugеot, пришлось трижды, – вспоминает случай государственный судебный эксперт-автотоваровед Сергей Мельник. – В первом случае бывшая супруга «отомстила» ударами кирпича по транспортному средству. Разбитыми были лобовое стекло, зеркало заднего вида, остались вмятины на крыше автомобиля и двери. Женщина пыталась разбить и стекло водительской двери, но не получилось – остались только царапины.

Второй раз она на своем автомобиле при маневре обгона совершила столкновение с управляемым бывшим мужем автомобилем, после чего вышла из своей машины и силой отломала на его автомобиле щеткодержатель, которым разбила лобовое стекло и стекло водительской двери. Третий раз женщина пошла по сценарию предыдущей «расправы»: оторвала щеткодержатель, а затем им же ударила по лобовому и заднему стеклам автомобиля бывшего супруга. Суммарно судебными экспертами-автотовароведами установлена сумма вреда более 4000 рублей».

Но не только женщины могут так проявлять свои эмоции. Судебные эксперты вспомнили случай, когда мужчина повредил автомобиль BMW, принадлежащий бывшей супруге, засыпав песок в двигатель. Правда, потом одумался и пытался исправить ситуацию. Тем не менее женщина обратилась в правоохранительные органы. Исходя из установленных в ходе экспертного осмотра повреждений, ущерб составил более 750 рублей.

Одной из задач экспертов-автотовароведов также является определение стоимости объектов при разделе имущества. Как правило, транспортные средства покупаются в браке и считаются совместно нажитым имуществом, поэтому их делят бывшие супруги.

«Интересно, что в нашей практике по разделу имущества встречаются не только автомобили, но и сельхозтехника. Устанавливали стоимость и тракторов, и картофелекопателя, культиватора, и даже навесного опрыскивателя для мини-трактора. В таких случаях за информацией обращаемся к официальному дилеру, нам сообщают стоимость новой техники, после чего с учетом износа оборудования мы выносим своей вердикт по стоимости», – делится Сергей Мельник.

Принцип соответствия при оценке повреждений

Для расчета стоимости ремонта и определения размера вреда, причиненного транспортному средству, эксперты-автотовароведы используют специализированное программное обеспечение. Для каждой марки и модели автомобиля в базах данных содержатся актуальные нормы времени на выполнение ремонтных операций, а также стоимость ремонтных материалов и запасных частей.

«При определении стоимости автомобильных элементов применяется принцип соответствия: поврежденные фирменные, оригинальные, неоригинальные части при расчете стоимости ремонта авто заменяются соответствующими фирменными, оригинальными, неоригинальными», – констатирует Евгений Игнатюк.

В практике судебных экспертов был случай, когда было необходимо определить размер вреда, причиненного машине выстрелами. Историю рассказывает Евгений Игнатюк:

«В Ляховичском районе рабочие оставили после трудового дня экскаватор вблизи мелиоративного канала, а когда на следующий день вернулись на данный участок, обнаружили на технике повреждения. Оказалось, кто-то осуществлял стрельбу из огнестрельного охотничьего оружия по экскаватору. Было повреждено лакокрасочное покрытие плиты противовеса, генератор, радиатор охлаждения жидкости, рукав высокого давления, а также защитная обшивка отсека двигателя. Размер вреда составил около 1500 рублей».

Преимущественно повреждения транспортных средств совершают из хулиганских побуждений. То ли машина, по мнению «вредителей», стоит не в том месте, то ли им захотелось «приключений». Так случилось и с автомобилем Lincoln Town Car. Группа подростков варварски «разделалась» с лимузином, повредив его как снаружи, так и внутри. Собственник пояснил, что оставил автомобиль на территории автомойки после полной перекраски, каких-либо повреждений на нем не было. Мужчина даже не смог назвать примерную сумму причиненного ущерба ввиду множественности повреждений. Ее установили судебные эксперты – более 10.000 рублей.

Царапины, вмятины, кража деталей и агрегатов транспортного средства доставляют неприятности автовладельцам. Зачастую спорным вопросом в ситуациях повреждения транспортного средства является определение стоимости причиненного вреда. Заключение экспертизы является наиболее объективным способом установления этих данных, основанным на утвержденных методиках, достижениях науки и техники.

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