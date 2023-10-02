Лукашисты испугались вопроса о пенсиях белорусов 2 2.10.2023, 15:09

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Нервно переглянулись и ушли от прямого ответа.

После начала пандемии коронавируса средняя ожидаемая продолжительность жизни белорусов при рождении, по данным ООН, заметно снизилась. Особенно заметным это снижение стало для мужчин, которые с 2019-го по 2021-й «потеряли» почти два с половиной года (с 69,7 года до 67,3 года). Судя по этой же статистике, представители этого пола в нашей стране в среднем живут на 10,4 года меньше, чем женщины. Хотя жизнь мужчин в среднем короче во всех странах мира, такого огромного гендерного разрыва, как в Беларуси, нет больше почти нигде. Журналисты zerkalo.io разобрались, почему мужчины обычно уступают женщинам по средней продолжительности жизни — и по какой причине эта разница стала такой огромной в нашей стране.

Так что там со временем дожития на пенсии у белорусов? Отвечаем на вопрос, на который постеснялись ответить чиновники

На пресс-конференции, посвященной Дню пожилых людей, представителям Минтруда и соцзащиты, Минздрава и Минобразования задали вопрос о том, на сколько изменился средний возраст дожития на пенсии у мужчин за последние годы — и на сколько он отличается от аналогичного показателя у женщин. Чиновники стали переглядываться и ушли от прямого ответа. А замминистра труда и соцзащиты Марина Артеменко заявила следующее: «Не сможем прокомментировать этот вопрос, ну, потому что статистикой о средней продолжительности жизни мы не располагаем».

Так как у представителей сразу трех министерств не нашлось ответа на вопрос, касающийся ключевого показателя для работы этих ведомств, попробуем ответить на него самостоятельно. Итак, как изменился в последние годы возраст дожития на пенсии у мужчин — и насколько он отличается от возраста дожития женщин?

Напомним, что с 2017 года пенсионный возраст в Беларуси повышался на шесть месяцев каждый год и в 2022 году вышел на запланированный максимум — 63 года для мужчин и 58 — для женщин. Другую часть информации, необходимой для наших расчетов — а именно данные по ожидаемой продолжительности жизни при рождении (ОПЖ), — мы возьмем из отчетов ООН о мировых демографических перспективах. Данные за последний доковидный, 2019 год есть в отчете за 2020-й. А самый свежий из отчетов, 2022 года, содержит информацию о продолжительности жизни по итогам второго года пандемии — 2021-го. Уточним, что ООН использует для подобных отчетов официальные данные, предоставленные правительствами стран — членов организации.

Итак, в 2019 году пенсионный возраст для мужчин составлял 61,5 года, а для женщин — 56,5 года. В это же время средняя продолжительность жизни в Беларуси составляла 74,8 года: 69,7 для мужчин и 79,6 для женщин. Простой расчет показывает, что среднее время дожития после выхода на пенсию тогда составляло 8,2 года для белорусских мужчин — и 23,1 года для женщин. Таким образом, разница во времени дожития между двумя полами составляла 14,9 года.

К 2021 году пенсионный возраст поднялся до 62,5 года у мужчин и 57,5 года у женщин. А вот средняя продолжительность жизни белорусов сократилась на 2,4 года — до 72,4 года, в том числе до 67,3 у мужчин и до 77,7 у женщин. Среднее время дожития после выхода на пенсию, соответственно, теперь составило для мужчин 4,8 года, а для женщин — 20,2. Значит, за два года разница между «мужским» и «женским» временем дожития увеличилась до 15,4 года. В среднем белоруска теперь может прожить на пенсии в четыре с лишним раза дольше, чем белорус.

Разумеется, речь здесь идет именно о трудовых пенсиях граждан по возрасту — а не пенсиях за выслугу лет, на которые силовики выходят с 48 лет (в 2021 году — 47,5 года). Среднее время дожития на пенсии для мужчин-милиционеров или военных с таким раскладом в 2021 году составляло 19,8 года — то есть почти как у женщин, вышедших на пенсию по возрасту.

Разве в остальном мире не так же, как в Беларуси? Женщины ведь везде живут дольше?

И в целом мире, и в каждом из почти двухсот государств по отдельности женщины в среднем живут дольше мужчин. Но только в четырех странах в 2021 году разница между продолжительностью их жизней была больше 10 лет — в том числе в Беларуси.

В среднем в мире в 2021-м люди жили до 71,4 года (пандемия снизила этот показатель на 1,4 года по сравнению с 72,8 года в 2019-м). При этом ожидаемая средняя продолжительность жизни женщин в мире составляла 74 года, а мужчин — 68,9 года. Таким образом, женщины в Беларуси в среднем жили на 3,3 года дольше, чем женщины всего мира, а белорусские мужчины — на 1,6 года меньше, чем остальные.

Среднемировой гендерный разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин в 5,1 года можно считать условной нормой. Близки к этому аналогичные показатели в США (5,9 года — 80,2 у женщин и 74,3 у мужчин), Китае (5,7 года — 81,2 у женщин и 75,5 у мужчин) и Германии (5,1 года — 83,2 у женщин и 78,1 у мужчин).

Местами он заметно меньше. Например, австралийские мужчины в среднем живут лишь на 2,6 года меньше женщин (83,2 и 85,8 года соответственно), в Исландии — на 3 года (81,2 и 84,2), в Индии — на 3,1 года (65,8 и 68,9), в Бахрейне — на 2,2 года (77,8 и 80).

Но аномально высокий гендерный разрыв (больше десяти лет) в 2021 году был зафиксирован только в четырех странах мира. Все они находятся на постсоветском пространстве. Это:

• Армения (10,8 года разницы — 77,4 для женщин и 66,6 для мужчин);

• Россия (10,6 года разницы — 74,8 для женщин, 64,2 для мужчин);

• Беларусь (10,4 года разницы — 77,7 для женщин, 67,3 для мужчин);

• Украина (10,2 года разницы — 76,7 для женщин, 66,5 для мужчин).

Причину этого дисбаланса в странах, образовавшихся на осколках бывшего СССР, точно не следует искать в какой-то чересчур высокой продолжительности жизни местных женщин. Она совершенно не выглядит аномально высокой. Во многих соседних странах женщины живут дольше. Например, средняя продолжительность жизни женщин в Турции (соседке Армении) — 79,1 года, в Польше (соседке Беларуси, России и Украины) — 80,4 года, а в Финляндии (соседке России) — 84,7 года. Продолжительности жизни белорусских женщин тоже есть куда стремиться — и будет очень здорово, если она выйдет на финский уровень. Тогда бы средний возраст дожития белорусских бабушек на пенсии превзошел бы четверть века — что, разумеется, очень порадовало бы как минимум их внуков и внучек.

Источник аномального 10-летнего гендерного разрыва в продолжительности жизни белорусских женщин и мужчин находится на «мужской» стороне.

Почему мужчины живут меньше женщин, а белорусские мужчины — особенно?

Всемирная организация здравоохранения так объясняет более высокую среднюю продолжительность жизни женщин по сравнению с мужчинами:

• Мужчины в большей мере страдают от сердечно-сосудистых заболеваний — которые, в свою очередь, вообще являются наиболее частой причиной человеческих смертей в мире. В целом вероятность того, что мужчина умрет от сердечно-сосудистого заболевания в возрасте до 70 лет, на 44% выше, чем у женщин.

• Мужчины реже обращаются за медицинской помощью — в частности, женщины чаще проходят тестирование на ВИЧ и чаще принимают назначенную антиретровирусную терапию, благодаря чему реже умирают от болезней, связанных со СПИДом. Это же справедливо и в отношении туберкулеза.

• Мужчин гораздо больше, чем женщин, среди жертв убийств.

• Мужчины гораздо чаще гибнут в дорожно-транспортных происшествиях.

• Мужчины чаще уходят из жизни с помощью самоубийств.

С начала 2020 года в этот список отягчающих жизнь мужчин факторов попала еще и пандемия инфекции COVID-19, от которой мужчины умирают заметно чаще женщин.

Комплекс причин, приводящих к повышенной смертности мужчин в мире, во многом позволяет объяснить и белорусскую аномалию с очень низкой средней продолжительностью мужских жизней.

Например, на самую распространенную причину смерти среди всех сердечно-сосудистых заболеваний, ишемическую болезнь сердца, в мире до коронавирусной пандемии приходилось 16% всех смертей, а в Беларуси — 44%. В целом же от болезней системы кровообращения умирало 59% белорусов. С учетом того, что вероятность умереть от сердечно-сосудистого заболевания до 70-летнего возраста для мужчин почти в полтора раза выше, чем для женщин, повышенная распространенность этих болезней наверняка откладывает отпечаток на преждевременную смертность белорусских мужчин.

Также Беларусь входит (вместе с Россией, Украиной и Литвой) в четверку европейских лидеров по количеству самоубийств на 100 тысяч жителей (а мужчины, напомним, совершают суицид чаще женщин).

Следует отметить, что и сами мужчины несут заметную часть ответственности за сокращение своей продолжительности жизни. Минский РНПЦ «Кардиология» выделяет большую группу факторов, увеличивающих риск заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями и умереть от них, на которые могут влиять сами люди. К ним относятся вредные пищевые привычки, курение, низкая двигательная активность, употребление алкоголя, подверженность стрессам. Наличие хотя бы одного из этих факторов увеличивает смертность мужчин в возрасте от 50 до 69 лет в 3,5 раза, а сочетание нескольких факторов — в 5−7 раз.

При этом в Беларуси в 2021 году курило 17% женщин — и 47% мужчин. Похожая ситуация сложилась в стране и с употреблением алкоголя (еще одного фактора сердечно-сосудистого риска). По данным 2019 года, в год средний белорусский мужчина употребляет (в пересчете на чистый спирт) 18 литров алкоголя, а женщина — «всего» 5,5 литра.

С другой стороны, в масштабах этих проблем виновато и государство, сделавшее алкоголь и сигареты в Беларуси максимально доступными.

Кроме того, вряд ли Белстат когда-либо обнародует информацию о том, каким образом на продолжительность жизни белорусских мужчин (да и женщин) повлияло состояние постоянного стресса, в котором после фальсификаций выборов 2020 года и продолжающихся массовых репрессий находится значительная часть белорусского общества. А ведь стресс осязаемо влияет на продолжительность жизни — и как фактор риска для сердечно-сосудистых заболеваний, и как причина все тех же самоубийств.

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