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Операция «Барыня»: часть выведенных военных хочет вернуться в Россию

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  • 2.10.2023, 15:56
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Операция «Барыня»: часть выведенных военных хочет вернуться в Россию

В ГУР придумали хитрую схему.

30 сентября ГУР сообщило, что успешно провело спецоперацию «Барыня», в результате которой удалось завербовать российского кадрового военного Даниила Алферова. Он привел в плен 11 оккупантов.

Часть из них заявила, что хочет вернуться назад в Россию в рамках обмена. Украина не будет сообщать российской стороне, что они сдались в плен добровольно, об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

«В отличие от операции с вертолетом Mи-8, где пилот сам вышел на представителей украинских спецслужб, в данной ситуации ГУР вышло на лейтенанта Алферова.

...через соцсети (состоялся выход - ред.). Этот контакт был удачным. Несмотря на то, что Алферов был кадровым военным, он был противником войны против Украины, и вынужден к подписанию контракта силой. Он не хотел быть военным преступником и осуждал действия правительства Путина.

Поэтому дальше началось взаимодействие с тщательными проверками.

... Часть из 11 выведенных российских военных уже думает, чтобы вернуться в Россию в рамках обмена. Украина не будет отмечать, что они сдались в плен добровольно», — сообщил Юсов. 

По его словам, в рамках операции, кроме сдачи в плен, также была получена очень ценная информация, которая позволила сохранить жизнь украинских военных, а также сломать определенные вражеские планы.

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