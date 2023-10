Шустер о «смерти» Путина: Нет дыма без огня 1 30.10.2023, 23:02

4,294

Савик Шустер

По словам журналиста, Путина «могут подержать в холодильнике, но скрывать смерть лидера невозможно».

В неподтвержденных сообщениях о якобы смерти президента РФ Владимира Путина «нет дыма без огня». Такое мнение в интервью главному редактору издания «Гордон» Алесе Бацман выразил телеведущий Савик Шустер.

Бацман попросила его прокомментировать появившийся 26 октября в российском анонимном Telegram-канале «Генерал СВР» пост о том, что Путин умер в своей резиденции на Валдае, а также другие сообщения на эту тему.

«С одной стороны, здесь не может быть дыма без огня, потому что слишком долго вся эта история обсуждается со здоровьем Путина. Были статьи о его заболевании раком, были статьи в западной прессе, правда, в немножко желтенькой, но все равно. Газета The Sun, к примеру. [...] Пока я не вижу, что из грандов (CNN, The New York Times, Le Monde) кто-то эту новость подхватил и хотя бы назвал один источник и эту новость дал. Поэтому сложно говорить, реально ли», – объяснил Шустер.

Он предположил, что канал «Генерал СВР» связан с людьми, которые заинтересованы в борьбе за власть в России и в этой связи «троллят Путина», доводят его до «состояния насекомого, которое доживает последние минуты».

«Вот они говорят: «Все, он умер и хранится якобы в морозильной камере, в которой ранее хранились продукты глубокой заморозки". [...] Конечно, было бы приятно услышать эту новость, не спорю. Что будет «после» – я не знаю. Они предполагают, что на какое-то время двойник где-то будет появляться, что они народу не сообщат, что если он умер – он реально умер. Я не знаю, возможны ли вообще такие вещи в сегодняшнем мире вообще. Ну как? Если человек умер – он умер, и об этом надо объявить», – считает Шустер.

Он подчеркнул, что не помнит случая в мировой истории, чтобы скрывали смерть руководителя государства.

«Может, когда-нибудь в древние времена [подобное было], но скрывать смерть лидера, если она реально произошла, – это невозможно. Так же, как невозможно скрыть, скажем, болезнь президента», – заявил Шустер.

