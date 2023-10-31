На аукционе в Польше продали уникальные игральные карты из Гродно 1 31.10.2023, 15:58

Им почти сто лет.

Уникальные игральные карты из Гродно продали в Польше на аукционе. Он прошел вечером 30 октября на сайте Allegro.pl. За лот боролись почти 30 участников. В ходе торгов лот подорожал более чем в пять раз. MOST рассказывает об игральных картах Лапиных и о том, почему они важны для истории не только Гродно, но и всей Беларуси.

Кто купил карты — неизвестно. На польском аукционе итоговая цена лота составила 799,5 злотых. Торги начинались со 150 злотых. На пике аукциона за уникальную колоду карт боролись 29 человек. Лот представлял собой колоду из 52 карт и двух джокеров. Карты были выпущены в Гродно в межвоенный период на фабрике игральных карт Лапиных. Подлинность карт подтверждала фабричная печать на червовом тузе и надпись на шарфе одного из валетов. Такой колоды сегодня нет даже в Гродно.

— Вельмі дорага каштуюць тыя прадметы, якія адначасова і цікавыя і рэдкія. На Allegrо карты Лапіных з’яўляюцца прыкладна раз на год. Гэтым разам за іх змагаліся 29 карыстальнікаў аўкцыена, стаўкі перабівалі ў апошнія секунды перад заканчэннем. Хто набыў — невядома. Але трэба, каб нашыя гістарычныя каштоўнасці былі ў нашых, беларускіх, руках, — рассказал MOST белорусский краевед Кастусь Шиталь, который боролся за карты для гродненского заказчика.

Что за карты?

Игральные карты Лапиных производились на гродненской фабрике в 20-40-х годах прошлого века и были широко популярны за пределами Гродненщины. Этими картами играли любители азарта во всей межвоенной Польше. За основу печати на фабрике были взяты технология и стандарты, заложенные еще в XVIII веке Антонием Тизенгаузом в Гродно. Игральные карты были известны своим качеством, красотой, оригинальностью и разнообразием. Владели фабрикой еврейские братья Лапины.

В межвоенный период в ассортименте фабрики были «народные» колоды с изображениями шляхты времен Речи Посполитой вместо королей и валетов, «прусские» и «барочные». В 1939 году фабрика была национализирована Cоветами. В годы немецкой оккупации на производстве Лапиных печатались «рейнские» игральные карты.

История с гродненскими картами закончилась сразу после Второй мировой войны. В 1944 году производство было прекращено. На фабрике начали печатать советские агитационные плакаты. Позже работа гродненской типографии вообще приостановилась, здание фабрики долго пустовало.

Находка строителей напомнила о забытой истории

Впервые с послевоенных времен публично о продукции фабрики Лапиных заговорили в Гродно в 2015 году. Тогда во время реконструкции здания «Белтаможсервиса», где раньше была фабрика карт, случайно обнаружили продукцию Лапиных. Неразрезанные карты 1930-х годов нашли под старой обшивкой — они использовались как утеплитель. Строители даже не подозревали, что обнаружили уникальные вещи, которых не было даже в музее в Гродно. Находки столетней давности благодаря местным краеведам удалось передать в историко-археологический музей.

Новая жизнь карт Лапиных

После того, когда найденные карты передали в музей, началась Вторая жизнь продукции Лапиных. Находкой заинтересовалось творческое объединение «А-четыре», которое занимается разработкой и изданием настольных игр. Они захотели восстановить карты.

— Это в первую очередь вклад в историю города и страны в целом, а еще это преемственность поколений, ведь мы, молодые современные гродненцы, восстанавливаем то, что делали горожане еще в прошлом веке, — говорил руководитель проекта по восстановлению карт Антон Янковский.

Для проекта прототипы найденных карт из музея передал команде историк Андрей Вашкевич, он же подготовил и их историю. За основу новых карт были взяты данные из архивов, исторические справки, а также фрагменты найденных карт.

— Мы решили восстанавливать карты полностью с нуля, чтобы у нас получился качественный продукт. То, что было найдено при реконструкции, было в очень плохом состоянии, — говорил Антон Янковский.

В течение нескольких месяцев команда гродненцев отрисовывала оригинальные карты, а также думала над упаковкой. В Гродно не было найдено карт вместе с коробкой, и никто не знал, как она выглядела.

— К сожалению, оригинальных упаковок не было найдено, нам приходилось их самим создавать. Использовали некоторые символы, шрифты-логотипы фабрики Лапиных, — говорил Янковский.

Официально восстановленные карты Лапиных представили в Гродно в июле 2017 года. На презентации Антон Янковский сказал: «Когда мы взялись за восстановление карт, стало поступать все больше информации. Будто карты ждали момента, когда за них возьмутся. Ведь до находки карт о них в городе почти ничего не было известно. Когда мы уже разработали собственную коробку и пустили карты на производство, нашлась и целая оригинальная колода, которую держал в руках сам владелец фабрики Александр Лапин. Проект восстановления был интересен. Может, в будущем выпустим карты и другого вида, ведь у Лапиных их было несколько вариантов».

Как нашлась первая коробка с картами?

Оригинальную колоду в фирменной коробке передал творческой группе «А-четыре» гродненец Александр Милинкевич за несколько дней до презентации восстановленных карт Лапиных. Колоду родителям Милинкевича подарили сами собственники фабрики.

До 1941 года родители Александра Милинкевича жили в Гродно в одном доме с Лапиными — на улице Кирпичной, 10. Семьи дружили и в трудное время помогали друг другу.

— Лапины жили на втором этаже, мы — на первом. Этот дом на улице Кирпичной и сегодня стоит на своем месте, в нем после войны родился и я, — рассказывал Александр Милинкевич. — Отец и мама с соседями дружили. Хотя Лапины были фабрикантами, но жили относительно скромно, были дружелюбными, открытыми и очень доброжелательными.

Карты, которые Александр передал для презентации, — подарок от Александра Лапина его отцу-учителю. Во время войны, когда семья Лапиных попала в гетто, мать Александра — Мария Баран из Милинкевичей — несколько раз в неделю ночью переходила через Городничанку и в назначенное время через забор передавала еду Лапиным. Риск был смертельный: за нарушение комендатского времени и пронос продовольствия могли расстрелять.

— Один раз в момент передачи мама почувствовала, что что-то ее ткнуло в спину. Это был автомат солдата. Она была готова к худшему, но охранник молча несколько мгновений смотрел на маму, потом опустил глаза и что-то сказал, но не по-немецки, возможно, он был итальянец, и показал ей, чтобы она ушла. Она шутила: «Я красивая, может, понравилась, поэтому и пожалел». Но после того случая прядь волос на ее голове стала совсем седой. Ей было тогда 33 года, — рассказывал Александр Милинкевич.

Что стало с Лапиными?

В 1939 году советская власть национализировала предприятие братьев Лапиных. Работали ли они там дальше, неизвестно. Но в 1941 году Лапины были в Гродно и попали в гетто, созданное немцами для еврейских жителей города. Ужасы войны Лапины не пережили. Братья Александр и Абраам, а также сестра Кейла погибли, вероятно, в Гродненском гетто или в лагерях смерти. Во Франции живет правнук сестры братьев Лапиных Андрей Гуревич.

Что еще продавали на аукционе из продукции Лапиных?

В 2022 году на одном из европейских аукционов читатель MOST приобрел еще одну колоду карт Лапиных. На тот момент это была вторая из известных оригинальных колод из частных коллекций. Читатель купил ее за 200 евро и передал в Гродненский историко-археологический музей. Теперь там хранится одна оригинальная колода и карты найденные строителями в 2015 году во время реконструкции здания, где находилась фабрика Лапиных.

Кроме оригинальной колоды в 2022 году на аукционах продавали уникальную шкатулку для карт Лапиных, которую также сделали в Гродно, только на фабрике переплетов «Неман». Кто купил эту шкатулку и за сколько, неизвестно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».