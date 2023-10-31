«В детский сад закупаем даже кастрюли поварам» 1 31.10.2023, 18:55

1,232

иллюстративное фото

Мамы в декрете рассказали, на что тратят детские пособия и на чем экономят.

Мамы, которые находятся в декретном отпуске и живут в Беларуси, рассказали «Салідарнасці», на что тратят «детские» выплаты и на чем экономят.

«На памперсы — 200 рублей в месяц. Одежда — Sinsay или Wildberries, а обувь — в „Марко“»

Алена (все имена героев изменены) живет в Минске, с мужем они воспитывают троих детей. Пока старший ходит в школу, а средняя — в детский сад, женщина находится в декретном отпуске с младшей дочерью. Каждый месяц многодетная мама получает 926 рублей декретных выплат.

— Примерно 200 рублей в месяц у нас уходит на памперсы — пользуемся Huggies и Pampers, на отдельное питание для младшей дочки уходит около 100 рублей — это мясные и овощные баночки производства «Непоседа» и «Беллакт», которые используем в качестве прикорма по одной в день, потому что уже перевели дочку на общий стол.

Соки и фруктовые пюре мы не покупаем, как и специальных вкусняшек для малышей — печеньку можно съесть и с обычного стола, как и фрукты.

В расходах также адаптационная группа перед детским садиком — 100 рублей в месяц. Какая-то часть денег ежемесячно уходит на платные прививки: 2 вакцины от ветрянки, 2 — менингококк, пневмококк, от гриппа.

Игрушки родители для младшей дочери не покупают — достаются от старших, многое также приносят в подарок. Также девочке достается много вещей от старшей, при этом при необходимости покупается новое.

— Одежду покупаем в разных местах: все, что не жалко потом выбросить — в Sinsay. Это летние майки, шорты, носки, платья. Что-то заказываю на Wildberries. Из обуви кроксы или шлепанцы можем купить на рынке или в «Мегатоп», а основную — только хорошего качества в «Марко».

По ценам на одежду и прочее сейчас все «ровно». Ощутимый скачок был в прошлом году. Сейчас если он и есть, то компенсируется небольшими прибавками «детских».

Двое старших детей Алены посещают кружки: сын ходит в бассейн — на это у семьи уходит около 110 рублей, и на онлайн-программирование — бесплатно. Еще 110 рублей уходит на бассейн дочери, а также 60 рублей — на музыкальную школу в подготовительной группе и 50 рублей со скидкой для многодетных семей — на хореографию.

Плюс ежемесячно семья оплачивает детский сад старшей дочери — 50 рублей. Женщина отмечает, что сады в их районе не перегружены — места есть. Еще часть денег уходит в родительский комитет в школе и детском саду, но деньги туда можно сдавать добровольно.

— Были люди, которые не хотели сдавать, и их никто не заставлял. Если собирали деньги на окно, то его и поставили. Мы также не против поздравить воспитателей, руководителей и учителей. Нам очень повезло — у всех детей сейчас хорошие, адекватные преподаватели.

«На очередь в детский сад нужно становиться с рождения»

Валерия с мужем воспитывают двух дочек и живут в одном из новых районов Минска. Ежемесячно женщина, как и предыдущая мама, получает 926 рублей декретных выплат.

— Эти деньги уходят исключительно на детей. Это неплохая денежная помощь, но не представляю, как жить на эти деньги, если нет заработка папы или дополнительного у мамы. Тогда будет хватать только на крупы, молоко и хлеб, — говорит собеседница издания. — Памперсами мы пользуемся японскими — они дешевле, чем Huggies, но по качеству очень даже.

Выбор детского питания довольно большой, и цены разные. Все зависит от предпочтений ребенка: кто-то кормит «Беллактом», кто-то покупает питание только на козьем молоке, а это дороже. В качестве прикорма мы покупаем фруктовые и мясные баночки пюре. Фруктовые стартуют от рубля за штуку, баночка мясного (80 граммов) — в среднем 4 рубля, ее хватает на два дня.

Цены не падают, наоборот, все дорожает, и это не может не тревожить. Вот купили комбинезон на осень — это 150 рублей. Ботинки, боди, одежда на зиму — все это «влетает в копейку», нужно считать все время. Но часто выручает Wildberries.

«Больной» темой Валерия называет детские сады. По словам женщины, на очередь нужно становиться с рождения, иначе не факт, что ребенок попадет в сад по месту жительства или работы родителей.

— Есть районы, где с этим нормально. Но у нас район относительно новый — отстроили, но с инфраструктурой беда. Сады и школы переполнены, учителей и воспитателей не хватает. В декрете много вопросов, — добавляет женщина. — Если выходишь работать на полную ставку, пособие забирают. То же самое с ИП.

Получается, пока в декрете, надо выходить только на полставки, но это и сложно: яслей мало, девать ребенка некуда. Есть частные детские сады, но у них стоимость в среднем 500 долларов в месяц.

«Если бы мне не помогали, то выжить с двумя детьми на 920 рублей было бы очень сложно»

Ирина живет в Гомельской области и воспитывает двоих детей. Пособие у женщины — ак и у предыдущих мам. Ее заработная плата, признается женщина, была в два раза выше, чем декретные выплаты, поэтому сейчас мама в декрете вынуждена себя в чем-то ограничивать, чтобы обеспечивать детей.

— Сначала мне пришлось потратиться на коляски. Первую покупала «бэушную» — за 330 рублей. Вторая коляска была новой, она обошлась в 570 рублей. Все это я должна была покупать на послеродовые выплаты, но их задержали на четыре месяца, поэтому пришлось брать с накоплений, помог также муж.

По словам Ирины, многие вещи для ребенка у нее остались от старшей дочери, что-то отдали подруги. Это сильно сэкономило деньги, как и то, что женщина кормила грудью.

— Сейчас дочка ест уже и обычную еду: фрукты, супы, мясо, овощи. Также я продолжаю кормить грудью, но покупаю детские «пюрешки». Стараюсь пройтись по магазинам, отслеживаю скидки, беру белорусского производства.

Также дешевле заказать разные пюре через интернет и сразу от 10 штук. На такое дополнительное питание у меня уходит где-то 50−70 рублей в месяц, не считая йогурты и свежие фрукты. Еще около 70 рублей — на памперсы, я покупаю японские.

С «детских» денег я также оплачиваю коммунальные услуги, сотовую связь, школьное питание старшей дочери (80 рублей) и музыкальную школу (20 рублей). Если денег не хватает, беру из накоплений. Также материально помогает муж (но мы вместе не живем), его и мои родители. Например, моя мама может иногда оплатить коммуналку.

Если бы мне не помогали, то выжить с двумя детьми на 920 рублей было бы очень сложно. Раньше я зарабатывала в два раза больше, могла себе позволить часто выбираться в кафе и поездки по Беларуси. Сейчас же я стала меньше ходить в заведения, реже покупаю себе вещи и ищу варианты поэкономнее.

Хорошим «бонусом» для мам в декрете Ирина называет бесплатные лекарства для детей до трех лет.

— Бесплатно выписывают даже лекарства заграничного производства. У меня за год и три месяца ребенок болел пару раз, но я поняла, что бесплатные лекарства сильно сэкономили бюджет.

«Нужно зарабатывать очень большие деньги, чтобы каждый сезон одевать ребенка в новые вещи»

Екатерина находится в декретном отпуске уже более четырех лет. Сейчас ее детям 4,5 и 2 года, младшая дочка недавно пошла в детский сад. Как и предыдущие мамы, женщина получает ежемесячно около 920 рублей:

— Я понимаю, что у кого-то такая зарплата, а может, и меньше! Но и этих денег, к сожалению, не хватает.

По словам Кати, на совсем маленьких детей денег уходило больше, чем сейчас, поскольку и старший, и младшая питались смесями.

— Я покупала наш «Беллакт» — очень здорово, что эта смесь нам подходила, потому что у некоторых детей на нее аллергия. Так как на смесь уходило довольно много денег, я старалась как можно быстрее перевести детей на общий стол: прикорм начинали в 5 месяцев. Быстро вводились каши, овощи.

В первом декрете я практически не покупала баночки с пюре: сама отваривала и пюрировала брокколи, цветную капусту, картошку. Это оказывалось намного выгоднее и спасало семейный бюджет.

Цены на памперсы, отмечает женщина, сильно выросли: младшему ребенку они обходились в два-три раза дороже, чем старшему два года назад. Но семью «спасал» свекр Екатерины — привозил памперсы из Польши: они, считает женщина, лучше по качеству и дешевле.

Что касается вещей, то молодая мама признается: не стесняется искать на «Куфаре» или меняться с подружками, хотя еще до первой беременности мечтала, что у детей будет все новое.

— Но когда я увидела цены на детские вещи… Они стоят как взрослые, особенно верхняя одежда и обувь. Тратить такие деньги не хочется, потому что ребенок очень быстро растет — эта куртка и сапожки буквально на один сезон. Поэтому я не стесняюсь брать вещи от подружек или искать что-то на «Куфаре».

Купить все новое нереально — нужно зарабатывать очень большие деньги, чтобы каждый сезон одевать ребенка в новые вещи и периодически что-то покупать себе. Если я покупаю что-то новое, то потом отдаю знакомым или перепродаю.

Игрушек у детей в избытке: дарят знакомые и родственники, поэтому Екатерина с мужем тратятся на них редко.

— Хотя вот наше производство «Полесье», всякие КАМАЗы и т.д. — шикарные! Такое мы любим и покупаем.

Подытоживая финансовую сторону декретного отпуска, женщина отмечает, что, несмотря на немаленькую сумму декретных, этих денег мало, чтобы обеспечить и себя, и детей. Но, помимо материального, Екатерину также волнует ряд других вещей.

— Например, в старых районах плохая обеспеченность детскими площадками. У нас все площадки старые и обшарпанные, хотя двор большой. Можно было бы поставить много нового и интересного для детей разного возраста, чтобы те, кто постарше, могли развивать физическую активность. Но в старых районах этого, к сожалению, не хватает.

Также очень беспокоит нехватка специалистов. В нашей детской поликлинике нет хирурга, только недавно появился ЛОР-врач. Вопрос медицины стоит остро. Такая проблема есть и во взрослой поликлинике, но хотелось бы, чтобы к детскому здоровью подходили еще более серьезно.

Не хватает специалистов и в детском саду: воспитателей, нянечек. У нас в ясельной группе только одна воспитательница, вторую на равных заменяет нянечка. Также у нас в саду не предусмотрен логопед, хотя это важный специалист.

Не всегда есть музыкальный руководитель и учитель физкультуры: полгода поработают, а потом уходят из-за низких зарплат. Соответственно дети не развиваются должным образом ни физически, ни музыкально.

Вспоминая детский сад, женщина возвращается к финансовой стороне. Часть денег из семейного бюджета уходит в родительский комитет.

— В детский сад мы закупаем туалетную бумагу, моющее средство и даже кастрюли поварам, потому что они были старые, а финансирование на это не дали.

Периодически делаем легкий косметический ремонт, например, собираем деньги на покраску плинтусов. В зимнее время скидываемся на бумагу, чтобы заклеить окна. Иногда просят купить какие-то стенды, а также очень просят купить в группу телевизор. Я понимаю, что это нужная вещь: наша молодая воспитательница работает с ноутбуком и многое показывает детям. Но не все родители на это согласны.

Также недавно родители оформляли в саду «уголок белорусской народности» — там были белорусские рушники, старые угольные утюги. Получилось круто, хотя бесит, что это делают родители, а не государство, — заключает Екатерина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».