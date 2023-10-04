Симоньян поможет только справка о недееспособности Анатолий Несмиян

4.10.2023, 10:05

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Анатолий Несмиян

Российская вертикаль сегодня — одна большая палата.

Вчерашнее предложение Маргариты Симоньян устроить маленький энергетический холокост посредством воздушного ядерного взрыва «где-то в Сибири» прекрасно иллюстрирует весь набор интеллектуальных и моральных качеств как российской знати, так и обслуживающих ее холуев.

Во-первых, с 1963 года действует запрет (не добровольный мораторий, а запрет, стоит отметить) на проведение ядерных испытаний в трех средах, включая воздушную. Этот запрет зафиксирован в Московском договоре и пока даже сегодняшний Кремль не рискнул его денонсировать. Симоньян либо просто не в курсе, либо сознательно провоцирует своим сногсшибательным предложением.

Во-вторых, электромагнитный импульс, возникающий при подрыве ядерного (или термоядерного) заряда вызывает выход из строя вообще любых устройств, работающих на электрической энергии. Поэтому наивные мечтания Симоньян по поводу перехода на линейную связь попросту глупы - из строя выходит вообще все. Останутся только голуби и ездовые собаки с ямщиками. Управлять огромной страной с помощью голубиной почты? А как сама Симоньян будет доносить до аудитории свой бред - посредством газет или надписей на заборах? Так типографии тоже работать не будут без света. В общем, уровень понятен.

В-третьих. Значительная часть военных устройств (в том числе и спутниковые группировки стран-противников) проектируются в расчете на применение оружия, применяющего электромагнитные импульсы и достаточно надежно экранированы. Поэтому предложение Симоньян обрушит гражданскую инфраструктуру, почти не повредив военную.

В-четвертых. ЭМИ распространяется по прямой, а значит, данный поражающий фактор воздушного взрыва накроет только ту поверхность Земли, которая находится в зоне прямой видимости от гипоцентра подрыва. Остальная территория будет скрыта кривизной Земли. Скажем, чтобы надежно накрыть всю территорию США, взрывать устройство нужно на высоте порядка 500 километров. Мощность такого взрыва, которая будет достаточной, чтобы обрушить электрические сети и закоротить устройства в зоне поражения, пусть Симоньян попробует рассчитать самостоятельно, формулы в интернете есть. Но главное - взорвав устройство «где-то над Сибирью» Симоньян грохнет энергетическую инфраструктуру половины России, никак не повредив вражескую. Враги в таком случае наверняка выпишут Маргарите пару консервов с бобрятиной в знак признания заслуг перед собой.

Про то, что предлагаемый сюжет нанесет тяжелые последствия исключительно российской территории, российскому населению и российской инфраструктуре, но никак не отразится на ком-то еще, говорить не приходится. По сути, предлагается совершить террористический акт в отношении нашей страны. Взорванные дома в Москве, Волгодонске, Буйнакске и все, что творит режим со страной сейчас, может стать милым пустяком по сравнению с таким терактом. Если это не призыв к совершению акта терроризма, то я даже не знаю, что тогда можно им назвать.

Про международную реакцию тоже нет смысла говорить. Само предложение Симоньян тянет на обвинение в призывах к совершению военного преступления без срока давности. И заодно на очередное подтверждение террористической сути нынешнего режима, чьим деятельным сотрудником является руководитель международного государственного СМИ госпожа Симоньян.

Единственное, что может извинить Симоньян - это справка о недееспособности и невозможности отдавать отчет своим словам и поступкам. Достаточно предъявить ее - и никаких вопросов к ее периодическим обострениям возникать не будет. Правда, если такая справка есть в природе, возникает вопрос, как она еще находится на своем посту, хотя, конечно, российская вертикаль сегодня - это вообще одна большая палата.

Анатолий Несмиян, t.me

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