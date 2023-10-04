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В Минске с аукциона продали квартиру дочери опального бизнесмена, уехавшего из страны

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  • 4.10.2023, 10:28
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В Минске с аукциона продали квартиру дочери опального бизнесмена, уехавшего из страны
Виктория Аверьянова в зале суда. Июнь 2020 года.
Фото: TUT.BY

В ней зарегистрирован несовершеннолетний ребенок.

На аукционе «Белюробеспечение» продало арестованную квартиру бизнесвумен Виктории Аверьяновой.

Продали квартиру со второй попытки — во время первого аукциона желающих ее купить не нашлось. Начинались торги с начальной цены в 396 тысяч рублей. Продали ее за 437,58 тысячи рублей, пишет zerkalo.io.

Принадлежит квартира Виктории Аверьяновой — предпринимательнице и дочери известного бизнесмена Юрия Аверьянова. В ней зарегистрирован несовершеннолетний ребенок.

Напомним, в 2020 году Викторию Аверьянову осудили по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В июне 2020 года суд приговорил предпринимательницу к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ей сразу же сократили срок на 1 год по амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. С учетом времени, проведенного в СИЗО, после суда ей оставалось отбыть в колонии около года. С нее также постановили взыскать в доход бюджета ущерб в размере 711,7 тысячи рублей.

Виктория Аверьянова возглавляла компанию «Интэкс», которая управляла рядом развлекательных клубов в Минске. По данным суда, компания в 2009–2016 годах не уплатила в бюджет Беларуси налоги в сумме свыше 892 тысяч рублей. Заявлялось, что глава «Интэкса» при пособничестве подчиненных внесла в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложные сведения.

В 2017 году Следственный комитет Беларуси сообщил о задержании шести человек, в том числе директора ЗАО «Торговый Мир — «Кольцо» и ООО «Парк развлечений Дримлэнд». Их подозревали в уклонении от уплаты налогов. Все эти бизнесы контролировал Юрий Аверьянов.

После претензий со стороны силовиков он покинул Беларусь и переехал в Германию. Его старшая дочь Виктория — в Россию, где воспитывала двух детей. В конце 2019 года Викторию Аверьянову экстрадировали в Беларусь.

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