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Белорусский пранкер заставил российских учителей опозорить Путина

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  • 5.10.2023, 8:12
  • 6,382
Белорусский пранкер заставил российских учителей опозорить Путина

Главу РФ поздравили с днем рождения так, что это ему запомнится надолго.

Учителя Калужской области РФ получили задание от регионального отделения «Единой России» поздравить Владимира Путина. Поздравить нужно было, держа в руках портрет «молодого Путина» и лозунг «Наш президент – всегда молодой». Учителя и школьники выполнили задание на отлично и отправили отчет заказчикам. Им оказался белорусский художник-акционист Владислав Бохан.

На портретах в руках учителей – молодой Степан Бандера, которого российский режим пытается выставлять «символом нацизма в Украине». На листовках с портретом Бандеры – его же цитаты.

Свою акцию Владислав Бохан назвал «Знай врага в лицо».

«Говорят, врага следует знать в лицо… Но там ли на самом деле враг, где его ищут? Возможно, нужно присмотреться? Подойти со стороны? К зеркалу?» – задается вопросами автор розыгрыша.

«Уже в какую по счету акцию я не вкладываю художественную составляющую, потому что то, что делают объекты моих экспериментов, по сути, уже стало авангардным направлением социального перформативного искусства – реалистическим абсурдизмом, в котором я выступаю постановщиком.

Ведь воспринимать это за действительность, а не художественный образ, действительно страшно…» – так комментирует последнюю свою акцию Владислав Бохан.

В июле 2022 года Бохай «заставил» выйти учителей из города Клин на субботник с нацистскими лозунгами «Труд освобождает» и «Один народ, одна нация, один вождь». В июне 2023 года Владислав Бохан вывел российских учителей на крестный ход, в августе – провел конкурс «День пограничника».

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