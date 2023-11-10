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Популярный в Беларуси кофе сменит название и дизайн упаковки

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  • 10.11.2023, 17:53
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Популярный в Беларуси кофе сменит название и дизайн упаковки

Рецептуру обещают оставить прежней.

Бывшее подразделение немецкой Tchibo GmbH «Чибо СНГ», отошедшее в 2022 году местному топ-менеджменту, меняет название и бренд на Tibio. Переименование могло быть одним из условий сделки, хотя новый бренд и дизайн упаковки схожи с Tchibo.

Производитель кофе ООО «Чибо СНГ» сменит название на ООО «Тибио» и запустит зонтичный бренд Tibio вместо Tchibo, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на письмо компании, отправленное в торговые сети 3 ноября. Как сказано в материалах «Чибо СНГ», рецептура и технология производства кофе не изменятся, дизайн упаковки сохранит «максимальную преемственность».

Прежними останутся цветовая гамма упаковок и названия линеек Gold Selection и Gold Mokka, а логотип Tibio сохранит схожую с Tchibo стилистику, линейка Exclusive сменит название на Arabica Exclusive. Переход на бренд Tibio начнется в конце 2023 года по мере вывода старой упаковки.

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