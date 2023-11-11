Патрушев опозорился с фейковыми цитатами Сороса, Олбрайт и Кондолизы Райс 11.11.2023, 14:45

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Дно пробито.

Николай Патрушев, который занимает пост секретаря Совбеза и считается одним из самых влиятельных людей в РФ, отличился новым неадекватным заявлением.

Выступая на марафоне пропагандистского общества «Знание», он оперировал фейковыми цитатами Джорджа Сороса, Мадлен Олбрайт и Кондолизы Райс, которые давно были разоблачены.

Внимание на конфуз обратил российский журналист Илья Шепелин в своем аккаунте в соцсети Х.

Патрушев в своей речи пытался обвинить США в русофобии. В качестве «доказательств» он привел фейковые цитаты влиятельных американских чиновников и общественных деятелей, которые скопировал из одиозных ультрапатриотических пабликов РФ.

«Какой ор! (...) Патрушев по привычке задвинул фейковые цитаты Сороса, Олбрайт и Райс. Но в этот раз показал «пруфы» - скрины из паблика «ВК»... Там даже QR-код паблика остался – он (паблик - ред.) называется «НОД ZЛАТОУСТ», - рассказал Шепелин.

Он отметил, что цитаты, приведенные Патрушевым, были уже давно разоблачены. Все они плод фантазий российской пропаганды.

Так, «цитата» Сороса о том, что Украина «превратится в пепелище» придумана кремлевским пропагандистским изданием «Регнум» еще в 2014 году.

«Цитата» Олбрайт о необходимости сократить население РФ до 15 млн человек впервые была заброшена неизвестными на российский форум «ЯПлакал».

Это творение ранее пыталась задвигать и одиозная спикер МИД РФ Мария Захарова, однако, согласно ее версии, это сказала Маргарет Тэтчер. Доказательств она найти так и не смогла.

Последняя «цитата» о необходимости забрать у РФ Сибирь, пожалуй, самая интересная и старая.

«Эту фразу выудил экстрасенс-генерал КГБ Борис Ратников. Он утверждал, что прочитал эту мысль в мозгу госсекретарши США на расстоянии 20 тыс. км… Ратников тогда работал как раз в аналитическом отделе службы безопасности президента РФ. Правда, даже тут Патрушев и админы «НОД ЗЛАТОУСТ» облажались. Потому что Ратников «прочитал» эту мысль у Олбрайт, а тут цитату приписывают Райс», - напомнил Шепелин.

Он был впечатлен тем, что один из самых влиятельных людей России позволяет себе публично озвучивать столь дикие фейки, выдавая их за правду.

«Представьте себе, какой уровень экспертизы должен быть в папочках ФСО (Федеральной службы охраны - ред.), откуда все знания черпает Путин, если главный интеллектуал при Путине – дед, получающий знания из самых смрадных глубин «Одноклассников» и «ВКонтакте», - написал журналист.

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