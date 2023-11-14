Военное платье и тактическая рубашка: для белорусских военных придумали новую форму 1 14.11.2023, 17:01

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Как она выглядит.

В телеграм-канале Минобороны Беларуси показали новую военную форму. Проект указа о новой форме еще проходит согласование, но основные модели уже можно посмотреть.

Что нового придумали для военных

По словам военных, разработаны модели и фасоны женского военного платья. Первые образцы уже даже выдали для «опытной носки» женщинам-военнослужащим. Планируется к выпуску «тактическая рубашка, флисовая куртка, кашне для боевой формы одежды». Этими предметами одежды хотят обеспечить все категории военнослужащих.

По словам пресс-службы ведомства, любой новый образец формы проходит опытную носку, чтобы собрать мнения о плюсах и минусах всех предметов военной одежды.

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