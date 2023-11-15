Пашинян публично унизил Лукашенко: Песков отреагировал 15.11.2023, 8:22

14,668

О чем заявили в Кремле?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время разговора с белорусским диктатором Александром Лукашенко заявил, что не приедет в Минск 23 ноября на сессию ОДКБ. Армения впервые отказалась участвовать в сессии Организации договора о коллективной безопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Армении со ссылкой на премьер-министра страны.

Армения впервые с 2009 года, когда начали проводить эти сессии, пропустит мероприятие ОДКБ.

Премьер-министр Пашинян сообщил Лукашенко, что не сможет принять участие в заседании, и выразил надежду, что партнеры по ОДКБ с пониманием отнесется к этому решению.

«Премьер-министр Пашинян проинформировал Лукашенко, что не сможет принять участие в заседании, и выразил надежду, что партнеры по ОДКБ поймут это решение», — говорится в сообщении.

Как отреагировали в Москве

Судя по заявлению пресс-секретаря главы Кремля Владимира Путина Дмитрия Пескова, там решение Армении стало неожиданностью.

«Если это действительно так, то можно пожалеть... ОДКБ все равно сохраняет свою актуальность», – сказал Песков.

Добавим, что в октябре 2023-го Владимир Путин говорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и заявил, что готов посетить страну.

В то же время президент Армении Вардан Хачатурян официально утвердил ратификацию Римского устава Международного уголовного суда, согласно которому страна обязалась выполнять все решения Международного уголовного суда, в частности арестовать диктатора Путина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».