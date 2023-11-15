Пашинян публично унизил Лукашенко: Песков отреагировал
- 15.11.2023, 8:22
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О чем заявили в Кремле?
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время разговора с белорусским диктатором Александром Лукашенко заявил, что не приедет в Минск 23 ноября на сессию ОДКБ. Армения впервые отказалась участвовать в сессии Организации договора о коллективной безопасности.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства Армении со ссылкой на премьер-министра страны.
Армения впервые с 2009 года, когда начали проводить эти сессии, пропустит мероприятие ОДКБ.
Премьер-министр Пашинян сообщил Лукашенко, что не сможет принять участие в заседании, и выразил надежду, что партнеры по ОДКБ с пониманием отнесется к этому решению.
«Премьер-министр Пашинян проинформировал Лукашенко, что не сможет принять участие в заседании, и выразил надежду, что партнеры по ОДКБ поймут это решение», — говорится в сообщении.
Как отреагировали в Москве
Судя по заявлению пресс-секретаря главы Кремля Владимира Путина Дмитрия Пескова, там решение Армении стало неожиданностью.
«Если это действительно так, то можно пожалеть... ОДКБ все равно сохраняет свою актуальность», – сказал Песков.
Добавим, что в октябре 2023-го Владимир Путин говорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и заявил, что готов посетить страну.
В то же время президент Армении Вардан Хачатурян официально утвердил ратификацию Римского устава Международного уголовного суда, согласно которому страна обязалась выполнять все решения Международного уголовного суда, в частности арестовать диктатора Путина.