«Минск по манере вождения становится похож на Москву» 6 15.11.2023, 21:40

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Водители недовольны тем, что происходит на дорогах.

Читатель «Онлайнера» недоволен тем, что происходит на столичных дорогах. «Минск по манере вождения становится похож на Москву», — считает автомобилист. Для иллюстрации своего утверждения он прислал видео с регистратора.

Как ездят в Минске?

Первая запись сделана на пересечении улицы Макаенка и проспекта Независимости, в районе станции метро «Московская». Водитель красного авто с транзитными номерами решил не дожидаться нужного цикла светофора, объехал остановившуюся в левой полосе машину, выехал на перекресток на красный свет и рванул налево в тот момент, когда возобновлялось движение по проспекту.

Второе видео с Партизанского проспекта. Автор записи обратил внимание на автомобиль BMW, который на немаленькой скорости направлялся в сторону площади Ванеева, перемещаясь из полосы в полосу.

Еще одна типичная для Минска история — опасные ситуации на МКАД. Отдельного разговора заслуживают тихоходы на этой скоростной дороге, они тоже есть на видео, но сейчас говорим о другом.

Белоруска рассказал , что недавно сам едва не оказался участником ДТП: пришлось резко тормозить в крайней левой полосе, чтобы избежать столкновения со вклинившимся туда автомобилем Audi, водитель которого задействовал ширину проезжей части по максимуму, чтобы проехать быстрее остальных.

Еще один случай, очевидцем которого стал читатель. Улица Филимонова, водитель Renault Talisman торопится. Но полоса для поворота занята машинами, остановившимися на запрещающий сигнал светофора, — что делать?

Ну а уж о противостоянии в третьей полосе даже полупустой МКАД в Минске ходят легенды.

— Вытворяет такое на мокрой дороге при скорости 100 км/ч, с резким замедлением до 60—70 км/ч, — комментирует поступок водителя BMW автор видео. — Конфликтов у нас не было, видимо, ему очень сильно не понравилось, что я не перестроился вправо, хотя на видео видно, что за грузовиком тоже есть машина в среднем ряду, и я не хотел лишний раз перестраиваться на мокром асфальте.

Пользователь форума «Онлайнера» тоже опубликовал видео со своего регистратора.

— На дороге всего-то три машины, но как только сближаюсь с попутным Polo в соседней полосе, он начинает резкое перестроение в мою полосу, чтобы быть первым на светофоре. Но на следующем светофоре его опережает Mercedes и перестраивается уже перед ним. Эти двое нашли друг друга, — комментирует он.

А как некоторые водители умеют пропускать пешеходов, видели? До последнего интригу держал человек: остановится или не остановится?

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