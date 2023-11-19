Каспаров объяснил, кто на самом деле через профессора Соловья заявил о смерти Путина 19.11.2023, 11:16

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Гарри Каспаров

Влиятельные люди в РФ заинтересованы в таком сценарии.

Никто точно не знает, жив глава Кремля или находится в холодильнике на Валдае, как заявляет профессор Соловей, но факт смерти Путина ничего не меняет, сообщил Гарри Каспаров.

Известный российский оппозиционер заверил, что Россией управляет целая структура, которая и распространяет слухи о смерти Путина, потому что эти люди хотели бы, чтобы что-то подобное с ним реально произошло.

Интервью Каспарова можно посмотреть на канале YouTube.

Журналист Юрий Бибик спросил у своего собеседника, как он относится к слухам о смерти Путина и верит ли он в то, что это правда.

В ответ на это гроссмейстер высказал свою точку зрения: «Это не имеет особого значения, потому что Путин - это фигура собирательная в данном случае. Понятно, что если Соловей прав, что тоже может быть, то мы все равно имеем дело с той частью путинского окружения, которая считает войну единственным способом сохранения власти».

Каспаров добавил: «Умер Путин или жив - мы проверить этого не можем. Предположим, что, скорее, все-таки жив. Не знаем, в каком состоянии находится, кстати, если жив. Тот факт, что Соловей сделал такое объявление (понятно, что Соловей живет не в вакууме и он честно признавался в интервью Гордону, что за ним стоит влиятельная, могущественная организация). Это означает, что внутри путинского окружения есть люди, которые хотели бы, чтобы Путина не стало. Я как раз считаю, что это те самые, кто поддерживал Пригожина».

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