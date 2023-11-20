В Беларусь тайно прилетал российский олигарх Гуцериев 2 20.11.2023, 8:48

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Он встретился с Лукашенко.

К Лукашенко тайно прилетел российский олигарх Михаил Гуцериев.

Они провели переговоры за закрытыми дверями в резиденции белорусского диктатора в Александрии (Могилевская область). Об этом сообщает ряд белорусских Telegram-каналов.

18 ноября утром в Оршу из Москвы прилетел бизнес-джет (RA-02786), на борту которого находился российский олигарх и давний друг Лукашенко Михаил Гуцериев.

Напомним, что аэропорт «Орша» расположен в 11 километрах от деревни Александрия, где на этих выходных находился после поездки в Гомель Александр Лукашенко.

Российский бизнесмен пробыл в резиденции Александрия сутки и улетел из Орши примерно в час дня 19 ноября.

Пресс-служба Лукашенко ничего об это встрече не сообщала.

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