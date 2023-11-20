В Лиде арестованных на сутки стали отправлять на работы 20.11.2023, 21:36

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Как в СССР.

В Лиде возродили советские традиции наказания «на 15 суток» — «суточников» отправляют работать. Например, их задействовали на благоустройстве территории больницы, а еще раньше — на свалке. Об «эксперименте» рассказала государственная пропагандистская газета «СБ. Беларусь сегодня».

Вернуться к практике советских времен предложил заместитель главного врача по хозяйственной работе инженерно-технического и хозяйственно-обслуживающего персонала Лидской центральной районной больницы Александр Ванюкевич, у которого, как оказалось, «более 20 лет службы в правоохранительных органах». Идею поддержали руководитель больницы Иван Загоровский и начальник Лидского РОВД Сергей Сыцевич.

«Вот уже несколько дней 15 суток с пользой для общества отбывают от 10 до 20 человек», — пишет газета.

Издание упоминает только о работе на территории больницы, но один из арестантов рассказал, что он также работал на свалке, а еще упомянул, что «людям в третий, четвертый раз по 15 суток дают».

Контингент, как пишут пропагандисты, — «бэчебэшники», «мамы-кукушки», семейные дебоширы и хулиганы.

— Лишних рук у нас не бывает. Задачи перед «суточниками» ставим несложные: убрать листву, погрузить ветошь, прокопать траншею, расчистить помещения. Нареканий на работу нет. К тому же труд делает многих более дисциплинированными. Задание для каждого распределяет мастер, и подчиненные не могут отказаться от его выполнения. К слову, работа «суточников» оплачивается. Суммы арестантам хватает для того, чтобы полностью покрыть расходы за пребывание в спецприемнике, — говорит автор идеи Александр Ванюкевич.

Как пояснил начальник Лидского РОВД Сергей Сыцевич, содержание одного человека в спецприемнике обходится 0,5 базовой величины — 18,5 рубля за сутки. Отбыв срок, человек обязан в течение 15 дней рассчитаться с государством. Общественные работы — хорошая возможность для «суточников» сразу погасить долги.

Практику общественных работ в Лиде собираются продолжить.

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