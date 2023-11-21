«Было очень интересно»: Зеленский раскрыл детали первого покушения на него 1 21.11.2023, 11:24

3,914

Президент Украины сравнил это покушение с первой вспышкой Covid.

Украинские спецслужбы предотвратили не менее пяти или шести заговоров с целью убийства президента Украины Владимира Зеленского. Об этом глава государства рассказал в интервью The Sun.

Украинский лидер сравнил первый сорванный сговор с первой вспышкой Covid.

«Первый раз был очень интересным, это как Covid - люди не знают, что с этим делать, и это выглядит очень страшно. А потом - я просто делюсь с вами подробностями - еще одна группа приехала в Украину, чтобы (попробовать) это сделать», - рассказал Зеленский.

Практически в самый первый день вторжения армии Путина в Украину сотрудники российского спецназа должны были парашютироваться в Киеве, чтобы устранить Зеленского.

Телохранители Зеленского сделали в его офисе что-то вроде баррикады из кусков фанеры. Все ближайшие помощники президента Украины получили огнестрельное оружие и бронежилеты.

Тогда западные лидеры и стали предлагать Зеленскому тайно покинуть Украину, чтобы тот находился в безопасном месте. Однако президент Украины произнес легендарную фразу, что ему необходимы боеприпасы, а не «поездка» в другую страну.

Спустя некоторое время Зеленский покинул свой офис, чтобы на улицах Киева снять патриотическое селфи-видео, что он в стране и никуда не сбежал.

Даже спустя почти два года войны Путин не отказался от первоначального плана – убрать Зеленского. Однако не исключено, что это будет сделано не физически, а политически, организовав «Майдан-3», заявил действующий глава государства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».