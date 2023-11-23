ВСУ впервые уничтожили редкую танкетку РФ 23.11.2023, 8:11

2,184

В чем особенность этой техники, которой у россиян всего 14 штук?

Украинские военные впервые в течение полномасштабного вторжения РФ уничтожили гусеничный легкобронированный вездеход «Пластун-СН» противника, что подтверждают аналитики Defense Express.

«Пластун-СН» попал в российское войско совсем недавно, замечают эксперты. В конце октября Минобороны РФ сообщило о передаче первой партии машин в количестве 14 единиц из общей заказанной партии в 50 вездеходов.

Что такое «Пластун-СН» - характеристики

масса - 3,8 тонны;

ширина гусеницы - 500 мм;

клиренс - 500 мм;

крейсерская скорость - 30 км / ч;

максимальная скорость - 50 км / ч;

десант - до 8 человек во время движения на суше и до 6 человек во время преодоления водных препятствий.

«Пластун-СН» базируется на одноименном гражданском вездеходе «Пластун», который оккупанты адаптируют для военных нужд. Также машина может использоваться для эвакуации раненых.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».