ВСУ впервые уничтожили редкую танкетку РФ
- 23.11.2023, 8:11
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В чем особенность этой техники, которой у россиян всего 14 штук?
Украинские военные впервые в течение полномасштабного вторжения РФ уничтожили гусеничный легкобронированный вездеход «Пластун-СН» противника, что подтверждают аналитики Defense Express.
«Пластун-СН» попал в российское войско совсем недавно, замечают эксперты. В конце октября Минобороны РФ сообщило о передаче первой партии машин в количестве 14 единиц из общей заказанной партии в 50 вездеходов.
Что такое «Пластун-СН» - характеристики
масса - 3,8 тонны;
ширина гусеницы - 500 мм;
клиренс - 500 мм;
крейсерская скорость - 30 км / ч;
максимальная скорость - 50 км / ч;
десант - до 8 человек во время движения на суше и до 6 человек во время преодоления водных препятствий.
«Пластун-СН» базируется на одноименном гражданском вездеходе «Пластун», который оккупанты адаптируют для военных нужд. Также машина может использоваться для эвакуации раненых.