До 1200 заболевших в день: что известно о новой вспышке странного заболевания в Китае 5 24.11.2023, 10:22

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Детские больницы в очагах очагах «недиагностированной пневмонии» переполнены.

Всемирная организация здравоохранения попросила Китай предоставить подробную информацию о странном всплеске респираторных заболеваний и очагах «недиагностированной пневмонии» у детей на территории этой страны.

Особенно пугающим может выглядеть тот факт, что предупреждение об этом явлении пришло от глобальной системы наблюдения за вспышками заболеваний ProMED — именно она в конце декабря 2019 года привлекла внимание многих врачей и ученых, а также чиновников ВОЗ к загадочному вирусу, позже названному SARS-CoV-2. Что вообще известно об этой волне заболеваемости и не несет ли она угрозы новой пандемии?

Сайт zerkalo.io рассказывает, что известно на данный момент.

Что известно о китайской вспышке пневмонии сейчас: хронология

13 ноября Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила о росте случаев респираторных заболеваний в стране. Чиновники пояснили, что такая ситуация связана с отменой антиковидных ограничений — страна впервые за три года входит в холодное время года без строгих мер в рамках стратегии «нулевой толерантности к COVID-19». От этой политики, в рамках которой власти жестко изолировали всех больных, а также людей, которые имели с ними контакт, Китай резко отказался в декабре 2022 года. Также рост заболеваемости чиновники объясняют одновременной циркуляцией сразу четырех возбудителей инфекционных заболеваний: вирусов гриппа, бактерий Mycoplasma pneumoniae, респираторно-синцитиальных вирусов (РСВ) и коронавирусов COVID-19.

Во вторник, 21 ноября, о появлении кластеров детских пневмоний непонятного происхождения на севере Китая объявила Глобальная система наблюдения за вспышками заболеваний ProMED. Вспышки были зафиксированы в Пекине и в северо-восточной провинции Ляонин, в прибрежном городе Сямэнь. Во многих школах были отменены занятия, поскольку пневмонией заболели не только ученики, но и учителя. Детские больницы здесь были переполнены.

В среду, 22 ноября, Всемирная организация здравоохранения отправила официальный запрос Китаю о предоставлении подробной информации о вспышке. Она должна включать эпидемиологическую и клиническую информацию, а также результаты лабораторных исследований. Согласно правилам, Китай должен ответить ВОЗ в течение 24 часов — то есть ответ можно ожидать уже сегодня.

По сообщениям пекинской корреспондентки «Аль-Джазиры», к четвергу, 23 ноября, одна из крупных больниц Пекина принимала в отделении неотложной помощи около 1200 пациентов с этим заболеванием. Самый большой прирост наблюдался в детских отделениях. В пекинских школах отмечается высокий уровень пропусков занятий, некоторые классы после заболевания нескольких учеников распускают по домам как минимум на неделю.

Также 23 ноября появился официальный комментарий Национальной комиссии здравоохранения Китая. В нем чиновники признали, что многие детские больницы в стране переполнены пациентами с инфекционными заболеваниями дыхательных путей. Чтобы не перегружать систему здравоохранения, они рекомендовали обращаться в больницу в том случае, если высокая температура держится у ребенка дольше трех дней.

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