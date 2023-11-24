Разрешение на работу в Польше для белорусов: когда оно нужно и как его получить 1 24.11.2023, 10:56

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Подробная инструкция.

В ряде случаев иностранцы, приезжающие в Польшу, не могут трудоустроиться без разрешения на работу.

МОST разобрался, как его получить и когда можно этого не делать.

Кто может работать в Польше без разрешения

Многие иностранцы имеют полный доступ к рынку труда и не должны получать дополнительных документов для трудоустройства. В основном это те, кто имеют:

- карту поляка (хотя сама по себе она не является основанием для легального нахождения в Польше);

- карту сталого побыту или карту долгосрочного резидента ЕС;

- гуманитарную визу (D21) или гуманитарный ВНЖ (сюда относятся ВНЖ, полученные по любым гуманитарным основаниям);

- ВНЖ по воссоединению семьи, если член его семьи обладает картой сталого побыту или карты долгосрочного резидента ЕС; картой часового побыту (при условии пребывания в Польше не менее двух лет), занимается научной деятельностью или находится в Польше по ряду гуманитарных причин;

- ожидают предоставления международной защиты (если статус международной защиты не был предоставлен в течение 6 месяцев по независящим от иностранца обстоятельствам).

Но есть и ряд других случаев, когда разрешение на работу не требуется.

Какие бывают разрешения

В зависимости от вида работ, которые предстоит выполнять иностранцу, выделяют несколько видов разрешений.

Разрешение на выполнение сезонных работ (Zaświadczenie o wpisie do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej).

Законно трудоустроить иностранца на сезонные работы (например, сбор ягод) позволяет сезонное приглашение. Оно же является основанием для получения работником сезонной визы типа D05b.

Если потенциальный работник находится в Польше, он может приступить к работе сразу после оформления сезонного разрешения. Если же работник находится за пределами страны, работодатель высылает ему zaświadczenie, чтобы он смог открыть визу.

Работать в Польше по сезонному разрешению можно не более 270 дней в календарном году.

Декларация о намерении трудоустроить иностранца (Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi).

Она даёт работодателю право официально трудоустроить иностранца на несезонных работах не более чем на 24 месяца подряд.

Если работник находится за пределами Польши, на основании декларации ему могут открыть национальную рабочую визу типа D05a. Эта виза даётся не более чем на год, потом по той же декларации можно открыть вторую годовую визу.

Этот виз разрешения позволяет иностранцу получить воеводское приглашение и карту побыту.

Разрешение на работу в Польше (Zezwolenie na pracę), часто его называют воеводским приглашением.

Оно выдаётся на срок от трёх месяцев до трёх лет и позволяет иностранцу выполнять работы на территории Польши в рамках обозначенных в разрешении условий и сроков. На его основании выдаётся национальная виза типа D06. При этом обновлять визу ежегодно не нужно.

Отдельно выделим возможность получения временного ВНЖ на основании работы — Jednolite zezwolenie na pobyt i pracę.

Все разрешения действительны для работы у конкретного работодателя, который их оформляет.

Стоимость и сроки оформления разрешения на работу

Стоимость оформления зависит от срока, на который выдаётся то или иное разрешение.

Для разрешения (zezwolenia) на работу стоит:

- 50 злотых — на срок до трёх месяцев;

- 100 злотых — на срок более трёх лет.

Для разрешения на сезонную работу (zaświadczenia) — 30 злотых.

Для декларации о намерении принять иностранца на работу (oświadczenie) — 100 злотых.

Подготовку и оплату разрешения осуществляет работодатель. Более того, в польском законодательстве предусмотрена норма, прямо запрещающая брать деньги с сотрудников для оформления разрешения.

Документы на сезонное разрешение или декларацию рассматриваются от семи дней до двух месяцев, а на zezwolenie — от 30 дней.

Документы на оформление сезонного разрешения или декларации работодатель подаёт на имя старосты, а на оформление zezwolenie — на имя воеводы.