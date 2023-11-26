Как распознать ложь по языку тела: восемь малоизвестных признаков 1 26.11.2023, 21:30

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Не обязательно носить с собой полиграф.

Выяснить, когда люди лгут, не всегда легко, если конечно вы не носите с собой полиграф. Однако есть несколько признаков, по которым можно незаметно определить, врет ли вам ваш собеседник.

Как пишет HackSpirit, хотя ни одна из этих подсказок по отдельности не является абсолютно достоверной, но если вы заметили несколько из них одновременно, следует насторожиться.

1) Странный зрительный контакт

Многие люди думают, что лжецы как правило избегают прямого зрительного контакта, и в этом есть доля правды. Но в то же время верно и обратное - некоторые лжецы будут смотреть вам прямо в глаза. Но отличие в том, что они будут используют гораздо больше зрительного контакта, чем обычно.

2) Имитация улыбки

Когда улыбка человека не касается его глаз, это может говорить о снисходительности, или о том, что он вам лжет.

3) Сухость во рту

Облизывание губ, кашель или прочистка горла могут вызвать подозрения, поскольку они возникают в результате нервозности или давления от попытки солгать. Эти реакции очень трудно контролировать, поэтому только самые опытные лжецы способны скрыть их или даже осознавать, что они у них возникают.

Лжец также может потянуться за выпивкой, чтобы скрыть эти нервные признаки и прикрыть рот. Это еще один способ понять, что он лжет.

4) Усиленное потоотделение.

Если причиной не является жара, потоотделение может быть бессознательной реакцией на стресс, а ложь людям обычно вызывает стресс.

5) Жестикулирование руками.

У лжецов иногда можно заметить необычную жестикуляцию, точнее, жестикулирование больше, чем обычно. Чрезмерно жестикулируя, они как будто стараются убедить вас и даже убедить самих себя.

С другой стороны, они могут жестикулировать гораздо меньше, чем обычно, даже сжимать что-то. В этом случае они осознают свою нервозность и изо всех сил стараются ее замаскировать.

6) Ерзание

Как и жесты рук, ерзание может быть верным признаком лжи. Люди ерзают, когда испытывают стресс по какой-либо причине.

И, как и большинство предыдущих признаков, противоположность ерзанию может также указывать на ложь. Тот, кто сидит неподвижно, возможно, так старается скрыть свою нервозность, что это сокрытие фактически выдает его.

7) Микровыражения лица.

Исследования по обнаружению обмана обнаружили, что почти все люди во время общения выражают малейшие выражения лица, называемые микровыражениями.

Вы можете уловить легкую гримасу, легкую улыбку или нахмуренное выражение лица, которое длится всего долю секунды. Эти микровыражения практически невозможно контролировать, и они могут выдать некоторую часть мыслей и чувств человека.

8) Разговор повышенным тоном.

Когда люди нервничают, они могут говорить более высоким голосом, чем обычно. Это еще одна биологическая реакция на нервозность и стресс.

Если вам нужно узнать правду, эти восемь малоизвестных признаков языка тела того, что кто-то вам лжет, могут вам очень помочь. Когда их соберется достаточное количество, очевидно, вы имеете дело со лжецом.

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